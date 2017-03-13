İyiler ve kötüler

Süper Lig'in kalitesinin üzerinde bir mücadele izledik. Maçın çok ama çok önemli yıldızları vardı.

Öncelikle Beşiktaş taraftarı her zamanki gibi takımlarına müthiş bir destek verdi. İlk önceliğim onlara...

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar sezon başından bu yana çok eleştirdi ama dün gollerine devam etti ve takımını ipten aldı. Kamerun'un Afrika Kupası'nı kazanmasının ardından bambaşka bir Aboubakar izliyoruz.

Dünkü maçın yıldızıydı. Onu eleştirirken "Bu Aboubakar nereye bakar?" demiştim bugün ona şapkamı çıkarıyorum.

Maçın yıldızlarından biri de Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dı.

Genç teknik adam, Kayserispor'un başına geçtikten sonra bu takıma sanki değnekle değdi. Sarı-Kırmızılı takımın dünkü maçta kazanma isteğini takdir etmek gerekir. Sergen'in yaptığı cesaret işiydi.

Ve Fabri... Beşiktaş'ın kalesine Cordoba'dan sonra gerçek bir kaleci geldi.

İspanyol file bekçisi dün yine takımını ayakta tutan isimlerdendi. Fabri ve Kayserispor kalecisi Ahamada da müthiş performanslarıyla maça renk kattı.



Stoperler nerede?

Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş, 2. yarıda maçı döndürmek için 4-3-2-1'e döndü. Beşiktaş bu sistemde gol pozisyonları bulurken kalesinde de tehlikeler gördü. Kartal, Aboubakar'la öne geçerken Beşiktaş'ın stoperlerinin inanılmaz kötü gününde olması Kayserispor'u umutlandırdı.

Maçtan önce "Yeni transfer Mitrovic nerede?" diye düşünürken Sırp oyuncu Marcelo'nun yerine oyuna girmesinin ardından boşuna yedek beklemediğini kanıtladı! doğrusu Mitrovic'i izlerken üzüldüm. Beşiktaş'ın paralarına yazık olmuş.

Sadece Mitrovic değil, Tosic ve Beck de kötüydü. Beck 90 dakika boyunca bir tane orta yapamazken kendi kalesine attığı golle geceye kötü imza atmış oldu. Doğrusu Beck gibi bir tecrübeye bu kadar kötü oynamak yakışmıyor.



Beşiktaş camiası dikkat !

Beşiktaş'ta Talisca topu bulduğu her yerden şut atarak takımı bozdu. Talisca dün çok vurdum duymazdı! Quaresma'yı zaman zaman eleştiriyoruz ama belli ki onsuz da olmuyor.

Tabii Beşiktaş'ın kötüleri arasında Ryan Babel ve Cenk tosun da vardı. Babel'in son haftalardaki kötü performansı çok ama çok düşündürücü...

Beşiktaş camiası moralini bozmamalı.

Dün kaybedilen 2 değil, kazanılan 1 puan var. Beşiktaş camiası yeniden şampiyonluğa odaklanmalı. Bunun için tüm Beşiktaşlılara görev düşüyor.