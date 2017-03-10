Beşiktaş’tan sirtaki

Beşiktaş Olympiakos'a göre her yönüyle çok daha kaliteli bir ekip. Ancak ne yalan söyleyeyim, ben ilk devrede çok daha canlı bir Beşiktaş bekliyordum ama siyah-beyazlı takım şaşırtıcı derece tutuktu.

Beşiktaş'ın savunma kanatları özellikle de Gökhan Gönül'ün koridoru aksıyordu.

Beşiktaş'ın bu tutuk temposunda bile Olympiakos oyuna ağırlığına koyamadı.

Ev sahibi ekip Tosic'in büyük hatasında umutlandı. Tosic topu taca atsa kimsenin bir şey diyemeyeceği bir pozisyonda Yunan ekibine pozisyon yarattı. Tabii bu golde Cambiasso'ya ceza sahasında eşlik eden Marcelo'nun da zamanlama hatasını unutmamak gerekir.

Şenol Güneş ikinci yarıya Tolgay-Oğuzhan değişikliği yaparak takıma canlılık getirdi. Oğuzhan'la birlikte oyunu karşı tarafa yıkarken Olympiakos'un İtalyan kalecisi Leali'nin büyük hatasını affetmeyen Aboubakar, Kara Kartal'ı rahatlatan golü kaydetti.

Beşiktaş bu golden sonra sahada kalitesini gösterdi. Beşiktaş'ın önlenemez top çevirmesi karşısında Olympiakos'un psikoloji bozuldu.



Ekmek kadayıfı

İkinci yarıda Beşiktaş takım olarak iyiydi ama Adriano ve Quaresma'nın da müthiş performansına ayrı alkış tutmamız gerek.

Atina'dan beraberlikle dönmek güzel bir sonuç. Gollü beraberlik kaymaklı ekmek kadayıfı oldu. Beşiktaş tam anlamıyla Atina'da sirtaki yaptı ve avantajlı skoru kaptı.

Beşiktaş'ın başarısındaki sırrı merak edenlere bir tüyo vereyim. Beşiktaş'ın attığı ilk gol sonrası Güneş'in sevinci çok şey anlatıyor. Hollandalı hakem korkmamıza rağmen iyi maç yönetti.

Tabii dünkü maçta yasak delip Truva atından çıkar gibi maça giren 200 kadar Beşiktaşlı'yı unutmamak gerekir.

Tek kelimeyle harikaydılar.