Buruk şampiyonluk!

Fenerbahçe'nin aslında iki sağ beki var. Biri sakat diğeri ise kafadan sakat!

Yıllık 2 milyon 250 bin euro verdiğin bir adamı böylesine önemli bir derbide "oynatamamak" teknik heyetin değil, yönetimin beceriksizliğidir.

Sayın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gidip kulüp başkanlarını tokatlayacağına Samandıra'daki sorunlarla ilgilenseydi, dün gece sağ kanatta Van der Wiel'i izleyecektik.

Tabi Hasan Ali'de orjinal bölgesinde olacaktı. İsmail Köybaşı'nın oynatılıp Hasan Ali'nin sağ kanada atılması Fenerbahçe'nin oyunda iki kanadınında zayıflamasına yol açtı.

İsmail sanırım kendisini hala Beşiktaş'ta oynuyor zannediyor! Quresma'yla girdiği bütün ikili mücadeleleri kaybetti. Beşiktaş, İsmail çıkana kadar bütün akınlarını onun bölgesinden yaptı.

Ha geldi ha geliyor dediğimiz gol devre biterken geldi. Açıkcası bağıra bağıra geldi gol...



Fener'de kalite dibe vurdu

Fenerbahçe'de inanılmaz bir kalite problemi var. Özellikle dar alanda bu sıkıntı daha çok belirginleşiyor.

Ayağa pas yapmaktan bile aciz hale gelmişler. Yapılan yanlış transferler, alınan B sınıfı oyuncularla buraya kadar gelebilmek bile başarı!

Bana Ozan mı Hasan Ali mi deseniz cevabım Hasan Ali olurdu. Peki sizce o bölgede oynamayı bilen Karavaiev bir alternatif olamaz mıydı?

Advocaat bir kumar oynadı, tutmadı.

Bu şekilde iki kanadında dengesini bozmuş oldu.

Son dakika gelen gol balık golü aslında...

Bu kadar kötü oynayıp, hiç etkili olamayıp berabere kalmak büyük başarı!

Öyle ya da böyle Beşiktaş şampiyon olsa da bunu Fenerbahçe'yi yenme hazzını tatmadan gerçekleştirmiş olacak! Buruk şampiyonluk işte bu!