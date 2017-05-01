Eksik olma başkan!

Futbola yeni başlayan her savunma oyuncusuna şu öğretilir:

Ceza sahası içerisinde özellikle karambol pozisyonlarda topu eveleyip geveleme, ileri vur! Çalım atabilsen bile taraftarın yüreğini ağzına getirirsin. Duyarsın zaten tribündeki homurdanmaları...

Lafım elbette Şener'e... Ne diye ceza sahasında risk alıyorsun? Ne gerek var? Sonra durumu toparlayabilme adına birçok yanlışlığa daha neden oldu.

Ne hata yap, ne de yaptığın hatayı telafi etmeye kalk! Advocaat onu ikinci yarıya çıkarmayarak bence doğrusunu yaptı. Zira hata sayısını artırması muhtemeldi!

Günlerden pazar, hava mis gibi lakin tribünler yine boş! Hem Başkan Aziz Yıldırım hem de Dick Advocaat başarısızlığı tribünlerin boş olmasına bağlıyor!

Yani Fenerbahçe taraftar gelmediği için bu sezon şampiyon olamamış!

Peki Başakşehir takımı neden hâlâ Fenerbahçe'nin üzerinde?

Taraftarı mı var Başakşehir'in?

Yahu kandırmayın artık Fenerbahçe taraftarını...



Sow'un değeri bilinmedi

Advocaat'ın takıma kazandırdığı tek olumlu şey fizik kalitesi. Yetenek olarak kısıtlı olsalar da pek fazla üretemelerse de maçın sonuna kadar oyunu hiç bırakmayan bir Fenerbahçe var.

Oyundan düşmemek önemli...

Dün uzun bir süre sonra hiç olmadığı kadar gol pozisyonuna girdiler.

"Çanakkale geçilmezi" oynayan Rizespor takımının kalabalık savunmasında bu kadar pozisyona girebileceklerini açıkçası beklemiyordum.

Moussa Sow, Fenerbahçe'nin en önemli gol silahı.

Hem Van Persie'den hem de Fernandao'dan daha iyi sezgilere ve fizik kalitesine sahip. Ne yazık ki diğer golcülerin gölgesinde kaldı, kanatta oynamaya mahkum oldu.

Advocaat bundan sonraki maçlarda forvet tercihini ondan yana kullanmalı.

Son olarak, "Allah seni başımızdan eksik etmesin Başkan!"