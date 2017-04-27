İyi skor!

Aslında bu karşılaşmayı M.Ö ve M.S olarak ikiye ayırmak gerekir. Yani Mahmut'tan önce ve Mahmut'tan sonra...

Zira Mahmut'un sakatlanıp çıkması, o ana kadar bütün oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Başakşehir takımın geriye çekilmesine ardından da pozisyonlar vermesine yol açtı.

Abdullah Avcı sahaya sürdüğü 11'le kazanmayı ne kadar çok istediğini gösterdi. Bütün eksikliklere rağmen...

Fenerbahçe'nin durumu ise malum aslında...

Lens'in üzerine kurulmuş hücum planı artık herkesin ezberlediği bir taktik! Fazlasını üretemiyor Advocaat!

Ne yazık ki durum tam olarak bu!

Kendisi oyuncu kalitesini sorguluyor sürekli.



Takımda istek yoktu

Kendine bakmaksızın! Fenerbahçeli futbolcular sanırım halen ellerindeki tek alınacak kupanın Türkiye Kupası olduğunu kavrayamamış.

Açıkçası ben bu isteği göremedim.

Rakibin 3. kalecisini daha çok rahatsız etmelerini beklerdim.

Bir kaç cılız şut dışında denemediler bile!

Oysa genç kaleci çok panikti. Şener kötü başladı ama ikinci yarı itibariyle toparladı.

Onun en büyük özelliği ceza sahasına gönderdiği yüksek ve isabetli ortalar.

Hem son G.Saray maçında hem de dün gece bunu yapınca gol geldi.

Kanat ortaları Fenerbahçe'nin daha çok çalışması gereken ve en önemli silahı bence... 2-2'lik skor Fenerbahçe için çok çok iyi.

İkinci maçta daha ciddiyetle oynayarak turu geçmesi gerekiyor.

Elenmeyi taraftara kimse anlatamaz.

Benden söylemesi...