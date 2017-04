5 Kuruş!

Fenerbahçe tribünlerinde maç seyretmenin maliyetine baktım; en ucuz bilet 40 küsur, en pahalı bilet ise 265 TL. Yazıyla iki yüz altmış beş Türk Lirası! Bırakın en pahalı bileti, benim paramla bu futbol 5 kuruş etmez! Taraftar hem bu rakamlardan hem de, "Yönetim istifa" diye bağırdığında dayak yemekten bıkmış olacak ki, tribünler yine bomboştu.

İyi de yapıyorlar aslında...

265 lirayla çoluğunla, çocuğunla iyi bir ziyafet çekersin kendine... Sinir, stres yapmamış hem de dayak yememiş olursun! Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasını izledikten sonra sanırım her maç boş gelecek taraftarlara...

Onlar da haklı, verdiği paranın karşılığını almak istiyorlar. Taraftar golü bile rakibin kendi kalesine attığını gördükten sonra ne diye maça gelecek ki? Heyecan yok heyecan.

Yönetimde yok, futbolcularda yok dolayısıyla taraftarlarda da yok. Sadece bedava bilet alıp stada gelenlerde "yalandan" bir heyecan var!



Lens ve diğerleri!

Hala bazı hedeflerin varken ortaya bu kadar ruhsuz bir oyun koymanın tarifini yapamıyorum.

Advocaat'a, "Şu oyuncuyu neden oynatmadın" diyebiliyor muyuz?

Hayır. Bu durum takımın ne kadar kötü olduğunu gözler önüne seriyor. Advocaat'ın sahaya çıkartabildiklerinin kalibresi bu kadar! Sezon sonuna kadar da fazlasını beklemeyin.

Her takımın, "En azından 1 puan alabiliriz" diye düşündüğü Kadıköy'ü ben kabul etmiyorum. Kadıköy rakiplerin korkulu rüyasıdır. Gelenler buradan fark yemeden gitmeyi düşünürken, şimdi gelinen noktaya bakın! Rakipler orta sahayı geçemezken, Fenerbahçe'ye baskı yaptıkları dönemlere geldik. "Taktik maktik yok, at topu Lens'e" stratejisi artık işe yaramaz hale geldi. Her rakip Fenerbahçe'deki tek markaj yapılacak adamın Lens olduğunu biliyor ve sahaya öyle çıkıyor. "Diğerleri" varlık gösteremeyince Fenerbahçe'nin hücum gücü diye birşey kalmıyor!

Her hafta "geriye giden" oyuncuları konuşuyoruz ya. Alper kadar dibe çökenini uzun süredir hiç görmemiştim. Orta sahada oynamanın avantajını kullanıp, "gizlenmesi" onu saklayamıyor artık!

Advocaat'ın karşılaşmayı oyuncu değiştirmeden bitirmesi yedek kulübesine hiç güvenmediğini gösteriyor. Bu şartlarda yedek oyuncuların performanslarını artırması çok zor. Hollandalı hoca kafasının dikine giderken ve sezon sonu gidecekken arkasında büyük bir enkaz bırakacağı es geçilmesin.

Bu oyuncuları toparlamak zor olacak.

Her şeye rağmen rakiplerin birbiriyle oynayacağı hafta kazanmak, yukarılara tırmanabilmek adına önemliydi.

Bunun önemini sadece bir grup anlayabilse de!