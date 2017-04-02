İronik bir durum

Başkan Aziz Yıldırım'ın yabancı futbolcu çıkışını hatırlıyorsunuz.

Daha geçtiğimiz günlerde yaptı. Dün Karabük karşısında sahaya çıkan 11'de sadece 3 yerli futbolcu bulunuyordu! Yabancı kısıtlamasını isteyen bir kulüp başkanının takımının bu durumda olması tek kelime ile ironik!

Neredeyse oynayan bütün futbolcuların yerli alternatifi varken hem de...

Van Persie ile ilgili özellikle geçtiğimiz hafta hep olumlu şeyler duydum.

Çok çalıştığını hatta Fenerbahçe kariyerindeki en iyi antrenman haftasını yaşadığını söylediler. Etkisiz oynamasına rağmen istekliydi.

Gol atmasına rağmen şunu söylemek lazım, Van Persie her geçen hafta daha da geriye gidiyor. Yönetimin yeni sezonda zarar etmeden bu oyuncuyla yollarını ayırması gerek. Çünkü bu seviyede artık oynaması çok ama çok zor. Dick Advocaat'ın da Fenerbahçe'yi kafasında bitirdiğini dün bir kez daha görme fırsatı bulduk.



Böyle muamele olmaz

68. Dakikada oyuna giren Volkan Şen'i 78'de oyundan almak ne demek? Dünyanın en kötü oyuncusuna dahi bu muamele yapılmaz. Volkan Şen'e kızarsın, futbolunu beğenmezsin, kadroya almazsan ama 10 dakikada oyundan alıyorsan eğer kafanda başka şeyler var demektir.

Her maç sonrası polemik oluşturacak birşeyler buluyor. Hocalığını bilmem ama bu konuda çok mahir!

Biliyorsunuz 18 kişilik kadroya giren yarım, oynayanlar tam prim alır.

Ben Volkan Şen'in yerinde olsam tam primi kabul etmezdim!

Koskoca Fenerbahçe'yi ne hallere düşürdünüz? Bu kulübün böyle saçma sapan şeylerle harcayacak vakti yok.

Gidin konuşun Advocaat'la sezonu tamamlamak istemiyorsa el sıkışıp yolları ayırın.

Zira ben Advocaat'ın takımdan ayrılmak istediğini düşünüyorum. İki takım kalecisinin de mükemmel performans gösterdiği maçta kazanan Fenerbahçe oldu.

Şu maçta kaleciler hariç kim tebrik ederim, aklıma gelmiyor açıkçası!

Ancak F.Bahçe için 3 puan moral oldu.