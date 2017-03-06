Bir beyaz mendil

Babasını yeni kaybetmiş, toprağa dahi vermeden Osmanlıspor maçına gelen Lens herkesten çok istedi kazanmayı… Yırttı, bastı, mücadele etti. Ama ondan başka maçı kazanmayı düşünen kimsecikler yoktu. Seyircide yoktu… O sıralarda adı var ama kendisi yok yönetimin görevlendirdiği bazı taraftar grupları, "yönetim istifa" diyen herkese saldırıyordu tribünlerde… Bu kadar bölünmüş, parçalanmış bir Fenerbahçe'yi uzun yıllardır görmemiştim.

Dün akşam şunu net bir şekilde anladım artık: Dick Advocaat kendisini kovdurmak için her şeyi yapıyor.

Görmek isteyenlere tabii. Yahu arkadaş takımın neresinden tutsan elinde kalıyor. Kendi evinde rakibe bu kadar pozisyon vermek ne demek?

Hücum edemiyorsun, savunmada yapamıyorsun koskoca Fenerbahçe'nin forveti Fernandao'nun ilk yarıda topla sadece 3 kez buluşmasını nasıl açıklayacağız? Bu 3 topun 1'i de santra!

Advocaat bu tabloyu görüp 2. Yarıya yine Fernandao ile başlıyor ise ben bunun altında başka şeyler ararım.

Hem de kulübede Van Persie ve Sow varken… Zaten biraz da tribün baskısıyla bu ikili oyuna girince Fenerbahçe'nin hücum zenginliği arttı.



Dingo'nun ahırı değil!

Daha baskılı oynamaya başladılar.

Son dakika da olsa golü bulup maçı kazanmayı başardılar. Başkaları gibi olmayalım, doğrusunu yazalım. Gol temiz değil.

Topal golden önce topu eliyle almış.

Zaten dün akşam kazanılan 3 puanın inanın benim gözümde hiçbir anlamı yok. Tribünde yaşanan olaylar hakikaten dehşet verici boyutlara ulaştı.

Zaten tribünlere artık gelmeyen taraftarlar, "bazı karanlık adamlar" vasıtasıyla tehdit ediliyor hatta dövülüyor.

Kadıköy artık tribünleriyle rakibe korku veren mabed olmaktan çıkmış kendi taraftarı için bir korku filmi haline getirilmiştir.

Bunda kimin payı var ise yetkililer hesap sormalıdır. Burası Dingo'nun ahırı değil.

Fenerbahçe taraftarının istemediği, sevmediği bir kişinin istediği kadar, "Delegesi olsun" Fenerbahçe başkanı olarak kalması imkansızdır.

Son olarak İbrahim Tatlıses'ten, "Bir beyaz mendil" şarkısı gelsin yönetime.

Bundan sonra her maçta bu şarkıyı söylesin tribünler tabii tehdit edilip, dayak yemezlerse…