Advocaat kalkanı

Dick Advocaat'ın kendisini kovdurmak için daha ne yapması gerekiyor anlamış değilim!

Her maç sonrası söylediği sözler gerçekten yenilir, yutulur gibi değil.

Zamanında bir sözüyle ortalığı ayağa kaldıran başkan Aziz Yıldırım şimdilerde süt dökmüş kedi gibi!

Advocaat ağzına geleni söylüyor, yönetim duymamazlıktan geliyor!

Kjaer, Gaziantep deplasmanına sakat olduğu gerekçesiyle getirilmedi.

Ama benim duyduğum hiçte öyle değil. Kjaer'in Advocaat'ın söylemlerinden rahatsız olduğu için Gaziantep'e gelmek istemediğini duydum.



Advocaat'ın yanlışı bu

Birçok futbolcunun da benzer durumda olduğunu söyleyelim. Zaten hangi futbolcu her maç sonrası kendilerini kamuoyunun önüne atan bir teknik direktör için sahaya çıkmak ister? Skordan bağımsız soruyorum:

Dün ligin en altına demir atmış Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasında bir fark göreniniz var mı?

Koskoca Fenerbahçe'nin ayarlarını bozdu Advocaat... Önce konuşarak sonra da sürekli kadro-sistem değişiklikleri yaparak... Dün gece özellikle ilk yarıda Volkan Şen'e nasıl dayandı anlamak mümkün değil! Volkan aldığı her topu yanlış kullanarak garip bir istatistiğe imza attı! Kiralık futbolculara oldum olası pek inanmam.

Lakin sahada maçı kazanmayı isteyen, takım arkadaşlarını ateşlemeye çalışan Lens'ten başkası değildi.

Onun duyduğu aidiyeti takımın eskilerinin dahi hissetmemesi bana garip geliyor. Futbolcu kötü oynayabilir ama kötü koşamaz. Kazanmaktan başka çaresi olmayan Gaziantep bir yanda kazansa da kaybetse de "umurunda olmayacak" bir Fenerbahçe! Orta sahaların düştüğü, topun bir o kalede bir bu kalede olduğu Rus Ruleti tadındaki maçın kazananı olmadı! Yahu gole ihtiyaç var, topu Lens'le birlikte ileriye taşıyan tek adamı olan Alper'i çıkarıyorsun. Gole ihtiyacın var, Topal'ın yanına Josef'i alıyorsun! Skoru mu koruyorsun Advocaat!

Ama sende haklısın. Senin yaptığın açıklamaların sadece bir tanesini Patogonya kulübünde dahi yapamazsın!



Nerede basiretli yönetim

Yaparsan yollarlar, teneke bağlayıp kovarlar! Ama nerede bunu yapabilecek basiretli yönetim? Onların tek derdi var, sezon sonuna kadar teknik direktör kalkanıyla idare etmek!

Çünkü kalkan olmazsa oklar onları hedef alacak! Fenerbahçe'den çok kendilerini düşündükleri için taraftarın feryadını duyamazlar, göremezler.

Yazıklar olsun!