Yönetim istifa

Sahaya çıkan kadro, sahaya çıkabilecek en iyi 11'di aslında dün gece Kadıköy'deki karşılaşmada...

Teknik direktör Advocaat'ın Hasan Ali'yi değil, İsmail Köybaşı'nı tercih etmesi Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasına yakın oynayacağının göstergesiydi.

Dörtlü savunmanın iki bekinden birisi sürekli ataklara katıldı.

Hâl böyle olunca 3'lü oynamak durumunda kalan sarı-lacivertli takımın defansı rakibin hızlı çıkışlara karşı çok dikkatli olmalıydı.

Skrtel'in büyük hatasıyla yenilen gol bitişin başlangıcı oldu. İstek, arzu bir yere kadar...

Kalite yok arkadaş kalite...

Fenerbahçeli futbolculardan daha çok isabet problemi yaşayan ikinci bir takım daha var mıdır acaba?

Bu kadar fazla şut çekip bir türlü kaleye bulamamanın tek bir adı var:

Beceriksizlik.

Krasnodar gibi birlikte oynayan, disiplinli bir takım karşısında bulduğun pozisyonları gole çeviremezsen turu geçemezsin.

Yapılan oyuncu değişiklikleri Advocaat'ın konsantrasyon problemini gözler önüne seriyor.



Yönetime inat yapıyor!

Yönetimle arasında yaşananlar onun dengesini iyice bozmuş.

Bu artık net olarak ortada...

Tur bağıra bağıra gidiyor, hâlâ Mehmet Topal ve Josef ikilisi sahada!

2 ya da 3 farklı yenilsen ne olacak?

Bir dakikadan sonra topunla tüfeğinle saldıracaksın.

Bir hocayla ilgili kamuoyunda, "Yönetime inat olsun diye yapıyor" düşüncesi hakimse o teknik direktörden artık bir şey beklenemez.

Fenerbahçe yönetiminin ivedi bir şekilde Advocaat'la yollarını ayırması şart.

Sadece Advocaat'ın gidişiyle işler düzelecek mi?

Tabi ki hayır.

2 yıldır kreatif 10 numara deyip duruyoruz. Ama anlaşılan o ki Fenerbahçe'ye kreatif 10 numara bir yönetim gerekiyor artık.

Başka türlü işlerin yoluna gireceği yok. Tribünlerin artık neredeyse her maç söylediği, "Yönetim istifa" tezahüratını duymuyor musunuz?

Yoksa işinize mi gelmiyor?