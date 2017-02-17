Rezillike!

Ben Dick Advocaat'ı duruşu olan biri zannederdim.

Heyhat o da Fenerbahçe yönetiminin dümen suyuna uymaya başlamış. Onu da istedikleri gibi yönlendirmeyi başarmışlar!

2 aydır bırak resmiyi herhangi bir maç yapmamış, kilo almış, eski gücünden ve hızından uzak Emenike'yi oynatmanın tek bir nedeni olabilir: Emenike'yi Rusya'ya pazarlamak!

Koskoca Fenerbahçe, Emenike'nin pazar tezgahı mıdır? Daha yeni Beşiktaş deplasmanında maçı tek başına alan Van Persie'yi sadece Emenike'yi satabilmek için kesmek en hafif tabiriyle ihanettir dostlar.

Gol atıp etkili olamadığı gibi kaptırdığı toplarla rakibin pozisyonlar bulmasına neden oldu Emenike...

Dün geceki performansıyla ona kimsenin talip olacağını sanmıyorum!

Gelelim maça... Krasnodar hazırlık dönemini geçiren bir takım. Fizik olarak inanılmaz iyi durumdalar. Lakin sık maç yapmadıkları için ayakları soğuk.

Zaten ayakları biraz sıcak olsa Fenerbahçe tarihi bir hezimete uğrayabilirdi.

Her şeyi bir kenara bırakalım, Fenerbahçe'nin maç boyunca organize bir tane atağı yok.



Yalandan göz boyuyor

Advocaat sürekli takım kalitesini eleştiriyor ama kusura bakmasın.

Fenerbahçe onun söylediği kadar da kötü bir takım değil.

İstediği transferler yapılmamış olsa bile bu kadroya bu futbol yakışmıyor.

Sürekli kadro dışı bırakılan ve ardından kadroya dönen futbolcu gurubuyla Advocaat'ın arasının düzelmesi kolay olmayacak. Artık hocanın da, "Ben nerede yanlış yapıyorum?" sorusunu kendine sorma zamanı geldi.

Hep destek verdik, kararlarının arkasında durabilmesi için yardımcı olduk.

Lakin takım her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Takımı sahaya, "Krasnodar'a idman yaptırmak" için çıkarmak Fenerbahçe'nin hocasına yakışmıyor.

Öyle saha kenarında sağa sola bağırarak, yalandan göz boyayarak büyük takım hocası olunmuyor!

Kusura bakma!