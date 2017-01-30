İptal!

8 numara, 10 numara, 10.5 numara transfer edilmeli derken Fenerbahçe Yönetimi'nden bir numara olmayacağını anlamış olduk! Kayserispor karşısında alınan bu mağlubiyet bence şampiyonluk şansını tamamen bitirdi.

Koskoca Fenerbahçe takımı herseyini Lens'in performansına bağlamış durumda...O alıyor, o veriyor, galibiyet için sadece o koşturuyor. 3. bölge ataklarının hemen hepsinde Lens var.

Bunun nedeni topu ayağına alan her Fenerbahçeli futbolcu, topu değil 'sorumluluğu' Lens'e veriyor.

Çünkü hiçbirinin sorumluluk alacak yüreği de yok, kapasitesi de... Yıllardır Fenerbahçe'nin ofansif yönü bu kadar zayıf olmamıştı. Bizim ligimizde iyi savunma değil iyi hücum şampiyon yapar.

Advocaat'a söyleyecek sözüm yok.

Zira elindeki malzemeyle yapabileceği çok fazla birşey yok.

Bir kupa ve bir lig maçını iyi oynayınca, "10 numara transferine gerek yok" yorumları yapılan Salih'in halini gördük. Sert rakipler karşısında sahadan siliniveriyor, mücadele edemiyor.

Bu kadar genç bir futbolcunun bu durumda olması beni hakikaten şaşırtıyor.



Taraftar sizi iptal etti!

Kayseri'yi tebrik ediyorum. Sergen hoca iyi bir takım yapmış. Özellikle Varela'ya bayıldım. Şener gibi hızlı bir oyuncuyla karşı karşıya oynamasına rağmen neredeyse bütün mücadelelerden üstün çıktı.

Bu saatten sonra Fenerbahçeli futbolcuları lige motive etmek çok zor olacak.

Transfer dönemini Mehmet Ekici söylentileriyle bitiren yönetim, bakalım bundan sonra ne yapacak?

Sayın Aziz Yıldırım sezon bitene kadar konuşsa, gündem değiştirmeye çalışsa yine de bu transfer rezaletinin üzerini kapatamaz! Rakiplerin mali durumuyla ilgilendiğin kadar transferle uğraşsaydın belki takım şu anda bu durumda olmazdı! Yayıncı kuruluşun haber müdürü değişmezse dekoderleri iptal edeceğini söyledin ya.

Siz yönetimi bırakmazsanız maçları izleyecek taraftar bulamayacaksınız!

Taraftar sizi iptal etti!