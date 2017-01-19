 Bravo gençler... – Emre Bol – Fotomaç
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HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bravo gençler...

    İsmail kardeşim, güzel kardeşim...
    Sahaya kaptan çıkıyorsun, hem stoperler hem de sağ bek genç oyunculardan kurulu... Böyle bir ortamda senin savunmanın komutanı olarak onları yönlendirmen, uyarılarda bulunman, hatalarını kapatman gerekiyor. Ama tam tersi oluyor!
    Gençler daha kariyerlerinin başında olmasına rağmen nerede duracaklarını, topa-rakibe nasıl müdahale edeceklerini biliyorken senin bu yaptığın nedir? Kırmızıyı gördün, bence hakem haklıydı da...
    İtirazının sebebini çözemedim İsmail! İnşallah birlikte oynadığın gençler senin dün gece yaptıklarını örnek almazlar. İsmail'in kartından sonra zaten tecrübesiz isimlerden kurulu Fenerbahçe savunmasının dağılacağını düşünenler fena halde yanıldı.
    Zira Yiğithan, Kadir ve Savaş iyi konsantre olup, iyi mücadele etti. Tecrübesizliklerini daha çok koşarak kapattılar. Hele Kadir... Ben bu oyuncunun ismini ilk kez duydum. A Takımla 1-2 kez takımla antrenman yapmış, Antalya kampına götürülmemiş olmasına rağmen verilen şansı iyi değerlendirdi.
    Yıllardır Fenerbahçe altyapısından oyuncu çıkmadığını söyler, yazarız. Eğer Advocaat'a şans verilirse -tabi birazcık da yetki- bu sorunu çözebileceğini düşünüyorum.
    En azından "Olacak futbolcudan" anlıyor. Tabi olmayacaklardan da! 64. dakikada Yiğithan'ın Gençlerbirliği'nin atağını eliyle kesmesi bana göre maçın en zekice hamlesiydi.
    Geçen hafta Adanaspor maçında Neustatder'in rakibe refakat edip takımına golü yedirmesi geldi aklıma. Neustatder tecrübeli, Yiğithan tecrübesiz değil mi!
    Gençlerin yaptığı hataları görmezden gelmek, onları cesaretlendirmek gerek.
    Yönetimin transfer konusundaki beceriksizliklerini gördükçe onlara daha çok ihtiyaç olacak gibi!
    Eee transfer yapmayı bilmiyorsan!

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 19 Ocak 2017, Perşembe
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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