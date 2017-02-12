Advocaat’a yazar!

Fenerbahçe ligimizin baskı altında en rahat oynayabilen takımı...

Deplasman, seyirci baskısı Fenerbahçeli futbolcuları daha da motive ediyor. Rakip Beşiktaş'ın mağlup olup puan kaybettiği haftada kazanarak şampiyonluk yarışı içinde kalabilmek çok önemliydi. Ama beceremediler.

Bunun sebebi ise saha içinde rakibe karşı farklı planlar üretilememesi...



Sıkıntı çok büyük

Rakip 11 kişiyken de 10 kişiyken de aynı futbolu oynuyor sarı- lacivertliler...

Yahu bu olacak şey mi? Koskoca Fenerbahçe eksik kalmış rakibine karşı hala skoru korumaya çalışıyorsa sıkıntı büyük demektir. Fenerbahçe'nin önde oynayan 3'lüsü farklı mevkilerde oynayabilecek oyun bilgisine sahip. Lens, Aatıf ve Sow sürekli yer değişerek rakibin kafasını karıştırdı.

Böyle farklı bölgelerde oynayabilen oyuncuların çokluğu aslında takım için önemli bir şans. Lakin bu futbolcuları oynatmayı bileceksin. Kusura bakmasın ama ben bu puan kaybını Advocaat'a yazarım. Ligi, rakipleri ciddiye alması iyi bir şey elbette.

Fakat çoğu zaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunu unutuyor.

Fenerbahçe'nin bu oyunu ve oyuncu kalitesi şampiyonluğa yetmez.



Gördüğünü çaldı

Hakem Halil Umut Meler'i beğendim.

Forma rengine bakmadan gördüğünü çaldı. Niyeti iyi olunca yapılan hatalar da göze batmıyor. Son söz Bursa tribünlerine...

Gerçekten inanılmaz bir seyirci vardı.

Tribünleri izledik resmen...

Ama sahaya atılan yabancı maddeler bu muhteşem seyirciye yakışmadı.

Ayrıca böylesi bir seyirci daha iyi bir takımı hakediyor.