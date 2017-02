Gerçekler!

Son haftalarda takımla ilgili en çok dikkat çekici olay gönderilmek istenen, kadro dışı bırakılan oyunculardan medet umulmasıdır.

Fenerbahçe gün be gün eriyor. Ne yaptığını bilmez bir yönetim, ne yaptığını bilmez bir teknik kadro olursa, sahada da ne yaptığını bilmez oyuncular izleriz. Dünyanın en pahalı forması bu iş bilmezler yüzünden dünyanın en ucuz forması oldu. Eskiden çubukluyu giyebilmek bu kadar kolay mıydı? 10 dakikalık pili var Fenerbahçe'nin...

Kasımpaşalı futbolcular Fenerbahçe'nin topla oynamasına izin verince etkili görünen sarı-lacivertliler, az da olsa pozisyonlar buldu.



İstek var yetenek yok

Önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum, sezon başından bu yana kötü performans gösteren birçok oyuncuyu eleştirdik. Bir kişi hariç...

Moussa Sow... Sempatik oluşu onun gözlerden kaçmasına neden oluyor. Bir şeye dikkat edin, sağdan soldan ceza sahasına yapılan ortalarda sürekli kaleye arkasını dönerek pozisyon alıyor.

Fenerbahçe taraftarının attığı röveşata gollerinden sonra onu sahiplendiğini biliyor ve sürekli röveşata golü atmak istiyor. Sen önce takımına puan kazandıracak golü at, varyeteyi sonra yaparsın! Yeter ki gol at. Nasıl atarsan at. Kafanla, ayağınla, sırtınla, ensenle fark etmez! Bakıyorum takımda istek var lakin yetenek kısıtlı... Hal böyle olunca istediğin kadar koş, mücadele et sonuç alamıyorsun. Volkan Şen'e benzedi Fenerbahçe! Ses var, görüntü yok! Yanlış saymadıysam 7-8 tane korner kullandı sarı- lacivertliler... Hepsi karavana! Ya bir takımın duran top planı olmaz mı? Fenerbahçe rakiplerin puan kaybettiği haftada yine büyük bir avantajı kullanamadı. Tribünlerin halini hiç sormayın. Haftalardır taraftar zaten gelmiyor artık gelenler de homurdanmaya başladı. En çılgın Aziz Yıldırım hayranları dahi artık bazı gerçekleri görüyor.

Gerçekleri görmeden sorunları çözemezsiniz.