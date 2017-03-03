Yiyen var mı?

En son ne zaman Fenerbahçe'nin gümbür gümbür futbol oynadığı, pozisyonlara girdiği bir maç izlediniz?

27 futbolcuyla Kayseri'ye gelmiş Fenerbahçe... Yahu 37 kişiyle gelsen, kafalar değişmedikten sonra ne yazar?

Daha düne kadar Türkiye Kupasına, PAF Takımı ile çıkacaklarını söyleyenler bakıyorum da topuyla tüfeğiyle sahada!

Fenerbahçe formasını giymeyi hak etmeyen çok oyuncu var takımda... Emin olun yönetimde de Fenerbahçe'yi yönetemeyecek pek çok isim var! Sayın Yıldırım her gün başka birşey söylüyor. Bu kadar karışıklığın olduğu yerde başarının gelmesi gerçekten çok zor.

Advocaat elindeki tek alabileceği kupanın Türkiye Kupası olduğunun bilinciyle sahadaydı. İki ayaklı karşılaşmalarda deplasmanda gol yemeden hatta atarak dönmek önemli bir avantajdır. Fenerbahçe haftalardır Lens'in sırtında diyoruz ya...



Lens zekasıyla oynadı

Aslında en az etkili olduğu maçlardan birini oynadı Hollandalı... Lakin zekasıyla yine skor katkısı yapmayı başardı. O da olmasa futbol adına konuşacak pek fazla birşey bulamayacağız. Fernandao'nun takımın diğer golcülerine tercih edilmesinin tek anlamı var. Bol kanat ortası yaparak skor bulmaya çalışacaktı sarı lacivertliler.

Hem Hasan Ali hem de Şener'e yedeklik yaramamış. Yahu arkadaş bu kadar isabetsiz orta yapabilmek için hakikaten yeteneksiz olmak gerekir.

Golle sonuçlanan iki kanat asisti var ikisi de beklerden değil! Birini Lens birini Topal yaptı. Sadece koşan adamlarla maç kazanılır ama şampiyonluk için zeka lazım, futbolu bilmek lazım. Sergen Yalçın'ın kafasında Türkiye Kupasını almaktan çok Lig'de kalabilmek var. Zaten sahaya çıkardığı kadro bunu net bir şekilde gösteriyor.

Fenerbahçe farklı galip gelerek bir sonra tur için önemli bir avantaj sağladı.

Bu saatten sonra kolay kolay bırakmazlar.

Acaba bu farklı galibiyeti geçtiğimiz hafta yönetimin yaptığı operasyonlara bağlarlar mı? Aziz Bey, "Ben yaptım" demeyi çok sever!

Başarılar hep onun! Acaba hala yaptıklarını yiyenleriniz mi var mı?