Çığlık çığlığa!

Hücum gücünün yüzde 60'ını oluşturan Lens'in yokluğunda Fenerbahçe'nin ne yapacağı merak konusuydu. Ama artık merak edecek bir şey kalmadı!

Lens yoksa Fenerbahçe de yok.

Takımda onun dışında kimse sorumluluk almadığı -ya da alamadığı- için doğru düzgün pozisyona girmekte çok zorlandı.

Fenerbahçeli futbolculara tavsiyem bu maçı evde yeniden izlesinler. Tekrar, tekrar... Ve utansınlar, yüzleri varsa eğer! Bu kadar vurdumduymaz olunmaz.

Pas var, kaliteli pas yok, mücadele var, kaliteli mücadele yok, orta var, kaliteli orta yok! Kalite yok kalite!

'Birilerinin' savunma futbolu oynatıyor dediği Aykut Kocaman'ın takımının kaç tane gol pozisyonuna girdiğini gördünüz mü?

Ve hangi taktikle oynadığını... Topu nasıl kullanacağını bilen bir takım oluşturmuş Kocaman. İki yönlü oynayabilen bir takım. Oysa Fenerbahçe ne yaptığını bilmezler ordusu!

60. dakikadan sonra yapılan çılgınca saldırının adı futbol değil. Kaybedeceği bir şey olmayan oyuncu grubunun tepkisi sadece... Takımın bu kadar kötü futbol oynamasına rağmen tribünlerden çatlak seslerin çıkmaması Fenerbahçe yönetiminin büyük başarısıdır!

İstediğiniz kadar kafanızı kuma gömün, tribünleri susturun. Sokaktaki Fenerbahçeli çığlık çığlığa bağırıyor, "Yönetim istifa" diye...

Tribünde olup bağıramayanlar da içine atıyor. Bilesiniz...