 Çığlık çığlığa! – Emre Bol – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çığlık çığlığa!

    Hücum gücünün yüzde 60'ını oluşturan Lens'in yokluğunda Fenerbahçe'nin ne yapacağı merak konusuydu. Ama artık merak edecek bir şey kalmadı!
    Lens yoksa Fenerbahçe de yok.
    Takımda onun dışında kimse sorumluluk almadığı -ya da alamadığı- için doğru düzgün pozisyona girmekte çok zorlandı.
    Fenerbahçeli futbolculara tavsiyem bu maçı evde yeniden izlesinler. Tekrar, tekrar... Ve utansınlar, yüzleri varsa eğer! Bu kadar vurdumduymaz olunmaz.
    Pas var, kaliteli pas yok, mücadele var, kaliteli mücadele yok, orta var, kaliteli orta yok! Kalite yok kalite!
    'Birilerinin' savunma futbolu oynatıyor dediği Aykut Kocaman'ın takımının kaç tane gol pozisyonuna girdiğini gördünüz mü?
    Ve hangi taktikle oynadığını... Topu nasıl kullanacağını bilen bir takım oluşturmuş Kocaman. İki yönlü oynayabilen bir takım. Oysa Fenerbahçe ne yaptığını bilmezler ordusu!
    60. dakikadan sonra yapılan çılgınca saldırının adı futbol değil. Kaybedeceği bir şey olmayan oyuncu grubunun tepkisi sadece... Takımın bu kadar kötü futbol oynamasına rağmen tribünlerden çatlak seslerin çıkmaması Fenerbahçe yönetiminin büyük başarısıdır!
    İstediğiniz kadar kafanızı kuma gömün, tribünleri susturun. Sokaktaki Fenerbahçeli çığlık çığlığa bağırıyor, "Yönetim istifa" diye...
    Tribünde olup bağıramayanlar da içine atıyor. Bilesiniz...

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 18 Mart 2017, Cumartesi
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
      1. SMS: EBO yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Emre Bol'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        EBO boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Emre Bol - Diğer Yazıları tümü


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü