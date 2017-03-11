Solo test!

Eskiden Solo test diye bir oyun vardı hatırlar mısınız? Piyonlar üst üste atlatılarak en az piyonu bırakmaya çalışırdık. Ne kadar az piyon kalırsa sırasıyla, "Bilgin, Zeki, Kurnaz" olurduk. Oynadıkça tecrübe kazanıp hep daha az piyon bırakırdık.

Bir mantığı vardı... F.Bahçe ise futbol aklı anlamında oynadıkça daha da kötüye giden bir takım görüntüsü çiziyor. Ve her maç biraz daha merak ediyorum, "Futbol zekası olan kaç futbolcu var bu takımda?" diye... Futbolu, pozisyon almayı bilen, rakipten önce düşünebilen...

F.Bahçe futbolcusu, rakipten zeki olacak ki çubukluyu giymeyi hak edecek. Dün gece maçı tutmayı, skoru göre oynamayı bilen bir Alanyaspor olsaydı F.Bahçe'nin puan alması emin olun çok zordu. Kaybetmeyi kabullenmeyen ve hırsını sadece rakibe değil takım arkadaşlarını da yansıtan Lens'e helal olsun.



Fener Çin işkencesi yapıyor

O 40 yıllık F.Bahçeli gibi oynayan bir kiralık, Ozan Tufan da F.Bahçe'nin geleceği öyle mi? Ben futbol hayatının bu kadar başında olup bu kadar geriye gidenini daha önce görmedim. Değerini bilemediği F.Bahçe'yi bir gün çok arar.

Advocaat'ın Josef'in yokluğunda Alper'i değil Ozan'ı forvet arkasına göndermesi açıkçası beni şaşırttı. Alper geride olunca hem hücum anlamında etkili olamadı hem de bilmediği savunmayı pek yapamadı. Topal her yere koştu, bütün açıkları iyi niyetle kapatmaya çalıştı. Rakibin orta saha üstünlüğünü engelledi.

F.Bahçe Çin işkencesi tadındaki bir maçı daha kazanmayı başardı. Lakin taraftarlar önümüzdeki hafta yeni işkence yöntemlerine hazır olsunlar! Bu takımın kalan haftalarda işkenceden başka bir şey vereceği yok gibi görünüyor.