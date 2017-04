Aatıf’ın kaderi

Fenerbahçe'nin ne denli dengesiz bir takım olduğunu görebilmek için sadece bu sezon Kayserispor'la oynadığı maçlara bakmak yeterli olur herhalde! Birçok iyi, birçok kötü... Sezonu özetlemiyor mu sizce?

İlk maçın skoru dün oynanan karşılaşmanın temposunu, oyun kalitesini belirledi aslında... Bizde bir laf vardır, "Salla başı al maaşı" diye... Dün iki takım oyuncuları da salladılar başı, aldılar maç başlarını! Sezon başından bu yana sürekli Lens'in iyi performansını konuştuk durduk. Ona verilen şansın, desteğin birazı Aatıf'a verilse emin olun bugün Aatıf'ı da konuşuyor olacaktık.

Ama sen adama önce, "Seni bu takımda düşünmüyoruz" dedin, ardından Trabzonspor'a göndermeye çalıştın.

UEFA listesine yazmadın. Antalyaspor'la anlaştı, göndermedin. Sonra hiçbir şey olmamış gibi UEFA listesine yazdın, kadroya dahil ettin ve ondan başarılı bir performans ortaya koymasını bekledin. Bunca şeye rağmen ben başarılı buluyorum Aatıf'ı...

Bu kadar kafa karışıklığına, mutsuzluklara karşın... Aatıf mevcut kadronun en kreatif oyuncularından birisi.



Gençlere şans vermeliydi

Adam eksiltebiliyor, verkaç yapabiliyor.

En önemlisi de şut isabeti takımın golcülerinden daha fazla! Sadece başını okşamakla onun bu performansı çok daha yukarı çekilebilirdi. Advocaat'ın sahaya as kadroyla çıkması elde kalan tek kupaya ne kadar sıkı sıkı sarıldığını gösteriyor.

Yine de ben Advocaat'ın en azından skor üstünlüğünü aldıktan sonra birkaç genç oyuncuya şans vermesini beklerdim. Zira Kayserispor canıyla uğraşıyor. Sergen hocaya ya da futbolcularına, "Bir üst tura sizi alalım" deseniz istemeyecek durumdalar!

O yüzden atılan gollerin, girilen pozisyonların benim için zerre önemi yok.

Benim için kriter olacak maçlar bundan sonra başlıyor. Hem ligde hem de kupada...

Volkan Demirel'in iyi dönmesine çok sevindim. Bu yaşta bir oyuncunun ciddi bir sakatlıktan bu kadar çabuk dönebilmesi önemli. Fenerbahçe'ye hâlâ faydalı olabileceğini gösterdi. İster yeni bir kaleci alsınlar isterlerse almasınlar ama mutlaka Volkan'ı kadroda tutsunlar.