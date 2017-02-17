Ne yedi bu takım

60 metre top süren adam tek bir oyuncunun bile 5 metreden fazla yanaşmayıp seyrettiği pozisyonda, Krasnodar tarihinin belki de en erken gollerinden birini yiyerek başladık maça.

Sersemletti bizi gol, rahatça kalemize gelmeye başladılar. Oyunu da kendi sahamızda kabullenince baskı yedik 10 dakika.

Sonra bir 10 dakika dengeledik oyunu ama sadece pas sayısı olarak. Yoksa öne giderken yine basit top kayıpları yaptık, hiç organize olamadık. Emenike, Sow ve Lens dikine adam geçemedi. Herkes "Nedir şu andaki F.Bahçe'nin bu hali, maçtan önce ne yedi bu takım? '' diye düşünüyordu.

Yavaştık, ne doğru adamı, ne de doğru zamanı bulamıyorduk paslarda.

Krasnodar ahım şahım takım değildi ama Topal ve Alper dışında dikine oynama merakı olan yoktu.

35. dakikaya geldiğimizde, karşı kaleye attığımız tek bir şut, tek bir korner, tek bir pozisyonumuz yoktu. Zaten ilk yarı da bu istatistikle bitecekti.

Adamların kaleye attığı tek şut gol olmuş ve biz bunun altından kalkamıyorduk.

Biz yapamadıkça onlar cesaretleniyor, yine hiç müdahale edemediğimiz bir atakta Volkan müthiş çıkarıyordu. Bu kadar "uyuşturulmuş takım"görüntüsünde ilk yarının 1-0 bitmesine bile şükrediyorduk.

Lens dökülüyordu, Emenike uzun süre oynamamanın sıkıntısını yaşıyordu, Sow tutuktu. Üçü sanki ilk kez bir arada oynar gibi uyumsuzdular. Allah'tan rakip de son paslarda beceriksizdi. İkinci yarıda topu kendimizde biraz daha fazla tuttuk. Zaten Alper'in ve Sow-Emenike'nin dışarı alınması ile Ozan ile oyuna giren Fernandao'nun zayıf vuruşları dışında kaleyi bulamadık.

Direğimizin ve Volkan'ın becerisi ile 2 pozisyonu da savuşturduk bu arada.



SONUÇ

1- Krasnodar, F.Bahçe ayarında bir takım değil.

2- F.Bahçe orada önce uyuştu, sonra dondu, ayarı bozuldu ve çok kötü oynadı.

3- Bu rakibi burda yener ve tur atlarlar.

4-Ancak Advocaat'ın 2. bölgede rakip bekleyip, kontraya çıkarım taktiği için, ne uygun orta saha adamı var, ne de şu an için formda hızlı hücumcusu var.Bir de değişiklik zamanı, defolu hoca ile işler zorlaşıyor.