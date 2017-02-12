Advocaat kaybettirdi

Son 4 maçını kaybetmiş Bursa'ya karşı, öndeki 3'lünün ortasındaki adamı Aatıf yapma ve sakatlanan sol bekini İsmail ile değiştirme dışında farkı yoktu Fenerbahçe'nin.

Ligde son 11 maçlarında hiç atamamış Stancu ile 1 gol atabilmiş Batatlla'ya güveniyordu Bursa.

Ama hücum aksiyonları kötüydü.

İlk yarının en çok top kazanan ve bence en iyisi Alper'in kazanıp Aatıf ile hızlı atağa dönüşen pozisyon dışında ilk 20 dakikada, iki takım adına da ne isabetli şut, ne de isabetli orta vardı ki, Bursa zaten ilk yarıyı da bu istatistikle bitirdi.

Sakatlığına kadar, ortalama her 74 dakikada bir gole katkı yapan ama sakatlık sonrası 360 dakikadır asist ve golü olmayan Lens'in ortasında kazanılan penaltı,sadece skoru değil, Sow ve Aatıf'ın oyun iştahını da değiştirdi.

Bursa kalesini tehdit eden girişimler Aatıf'tandı. Josef etkisiz, Topal savunmaya yardım edendi.

Bursa'nın zaten Volkan'ı yere yatıracak,korkutacak atağı yokken, Jobic'in ,ilki de,ikincisi de gereksiz sarı kartlarından atılması aslında maçı bitiren andı.

Bundan önce,ilk golü attığı 10 maçın 9'unu kazanan Fenerbahçe mükemmel bir ortam yakalıyordu.



Değişiklik yapılmazsa...

Ama, 2. yarıya yine de rakibin üzerine yavaş giderek başladı Fenerbahçe ve sadece maçın yıldızı Alper'in bireysel becerisi ile pozisyon yakalayabildi.

Skora ve sayıya güvenince de 60. dakika sonrası oyundan düştü, çünkü Aatıf ve Sow, hücumda top ezmeye başlamışlardı.

Takım, 10 kişilik rakip karşısında, kontratakla birçok pozisyon bulma şansına sahipti ama değişiklik yapılmıyordu.

Kupa maçının yorgunluğu etkisini gösteriyordu. Ama Sercan ile hücuma Bursa takviye yaparken takımı baskı yerken, Advocaat garip bir şekilde 83'e kadar kadar değişikliği düşünmedi.

Takımın farkı arttırmasını engelleyen ve savunmaya gömülmesine neden olan bu durum, penaltı ile alakası olmayan pozisyonda 2 puanın gitmesine neden oldu.

Sonuç netti, kaybettiren Advocaat'tı.