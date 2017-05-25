 İlk raunt Daçka’nın – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    İlk raunt Daçka’nın

    İlk raunt Daçka’nın

    Play-off çeyrek final ilk maçında ’i yenen Doğuş seride 1-0 öne geçti. Wanamaker 22 sayıyla katkı yaptı.

    playoff çeyrek final ilk maçında 'i 72-67 yenen Darüşşafaka, seride 1-0 öne geçti. İki takım da dış atışlarda sayı bulurken, Darüşşafaka 7. dakikayı 16-15, ilk çeyreği de 20-15 üstün bitirdi. Devreyi de 36-32 önde tamamlayan ev sahibi soyunma odasına 36-32 önde gitti. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Daçka 58-43 üstün girdiği final periyodunda adeta durdu. Ancak yine salondan 72-67 galip ayrılmayı başardı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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