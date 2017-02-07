Fener’den ‘süt kupası’ tepkisi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'ye Vodafone Arena'da 1-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin ardından yaptığı açıklamada, ilginç sözler etmişti. Orman, "Çok önemli değil, bu süt kupası neticede. Ligde lideriz, önümüze bakıyoruz. İnsanlar üzülüyor ama bu maç F.Bahçe ile oynadığımız için önemli görülüyor. Başka takımla oynasak böyle görülmez" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe yönetiminden, Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı "değersizleştiren" bu talihsiz açıklamalarına yanıt gecikmedi.



NEDEN AS KADROLARIYLA ÇIKTIN!

Sarı-lacivertli yöneticiler yaptıkları açıklamada, "Fikret Orman, Türkiye'nin kupasını küçük gören, hafife alan bu açıklamasıyla büyük hata yapmıştır. Bu, yenilgiye kılıf arama çabasından başka bir şey değildir. Türkiye Kupası madem süt kupasıdır, o zaman neden yedek kadroları ile değil de as kadroları ile sahaya çıktılar. Yedeklerle çıksalardı da görseydik kendilerini. O zaman eyvallah derdik. Ama bu çok zor" şeklinde konuştular.



İKİ TAKIM DA CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçına iki kulüp de en güçlü kadroları ile çıktılar. İki takımın futbolcuları da turu geçmek için canla başla mücadele etti. Kupayı küçümseyen Fikret Orman'ın amacını aşan sözleri, 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Beşiktaşlı futbolcuların alın terlerini bir anlamda yok saymak oldu.



Orman'ın küçük gördüğü maç Survivor'a "UZAK ARA" fark attı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fenerbahçe ile oynadıkları ve "Süt kupası" diye alaya aldığı Vodafone Arena Stadı'ndaki derbi mücadelesi, Türkiye'yi ekran başına bağladı. ATV'den naklen yayınlanan dev karşılaşma, pazar gününe damgasını vurdu. Soluksuz izlenen kupa derbisi, 17.51'lik oranıyla önceki akşam tüm televizyon kanallar arasında en çok izlenen program oldu. Uzak ara zirveye yerleşen derbinin en yakın takipçisi ise 7.11'lik izlenme oranıyla Survivor oldu.



Emre BOL