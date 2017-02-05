Yiğidolar coştu bi kere

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda zafere uzanan ilk takım Sivasspor oldu. 2. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor'a konuk olan TFF 1. Lig ekibi, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk Sivasspor'du. 13. dakikada ilk tehlikeli pozisyonuna giren Yiğidolar, Hakan ile öne geçti. 33'te Adem Koçak'la farkı ikiye çıkaran Mesut Bakkal'ın öğrencileri, soyunma odasına önde girdi. Kırmızı- beyazlılar ikinci 45'te de üstünlüğünü sürdürdü. Ergin Keleş 55 ve 57. dakikalarda skoru 4-0'a getirirken, ev sahibi Tuzlaspor'un tek golü 70'te Ozan'dan geldi.



BAKKAL'DAN MUTLUSU YOK

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 90 dakika sonunda öğrencilerine övgüler yağdırdı. Sahadaki herkesin elinden geleni yaptığını belirten Bakkal, "Disiplinli ve özverili bir takım vardı sahada. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligde de yolumuza aynı başarılarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.