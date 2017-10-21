 Trabzon taraftarından dev protesto hazırlığı! – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Trabzon taraftarından dev protesto hazırlığı!

    Trabzon taraftarından dev protesto hazırlığı!

    Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor'da 1-0 mağlup olan 'da taraftarlar yönetimi protestoya hazırlanıyorlar.

    , Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 mağlup olan Bordo-Mavililer, ardından Akhisar'a 6-1 yenilerek büyük hezimet yaşamıştı.

    Bu akşam da Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olarak haftayı puansız tamamlayan Trabzonspor'da taraftarlar yönetimi protestoya hazırlanıyorlar. Bordo-Mavili taraftarlar üzerine 'nın resminin olduğu ve artık istifa yazılı stickerları Trabzon'un her yerine yapıştıracak.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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