Trabzon taraftarından dev protesto hazırlığı!
Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor'da 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da taraftarlar yönetimi protestoya hazırlanıyorlar.
Trabzonspor, Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 mağlup olan Bordo-Mavililer, ardından Akhisar'a 6-1 yenilerek büyük hezimet yaşamıştı.
Bu akşam da Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olarak haftayı puansız tamamlayan Trabzonspor'da taraftarlar yönetimi protestoya hazırlanıyorlar. Bordo-Mavili taraftarlar üzerine Muharrem Usta'nın resminin olduğu ve artık istifa yazılı stickerları Trabzon'un her yerine yapıştıracak.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:19
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Dirilişe "Rıza" yetmedi
Toplam 7
Yorum
ERAY TS Abdülkadir'i nasıl ilk 11 oynatmazsın? Volkan Şen'i kurtarıcı diye oyuna aldı. Castillo kenarda. Rıza ilk maçında sınıfta kaldı.
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2 takım da her hafta gol yedi
Toplam 1
Yorum
ts.gitti malesef agir yarali bir hasta var oda trabzonspor
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 14
Yorum
GS Aziz aga 20 senede GS'nin 21 kupasini görmüs. Aziz aga ise 11 kupa alabildi. "Efsane basgan" :))))
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