Trabzon taraftarından dev protesto hazırlığı!

Trabzonspor, Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 mağlup olan Bordo-Mavililer, ardından Akhisar'a 6-1 yenilerek büyük hezimet yaşamıştı.

Bu akşam da Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olarak haftayı puansız tamamlayan Trabzonspor'da taraftarlar yönetimi protestoya hazırlanıyorlar. Bordo-Mavili taraftarlar üzerine Muharrem Usta'nın resminin olduğu ve artık istifa yazılı stickerları Trabzon'un her yerine yapıştıracak.