 Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu

    Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu

    Teknik direktör arayışında olan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

    Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışında olan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

    Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Rıza Çalımbay, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da görev yapmıştı
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
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