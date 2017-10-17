Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Teknik direktör arayışında olan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Rıza Çalımbay, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da görev yapmıştı
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:28
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 5
Yorum
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kanyon_ts Vay be, vizyonda kalmamis. Yaziklar olsun... rizaui alacagina unal i al. Tolunayi al. Trabzonda hoca mi kalmadi. Riza gibi cok adam vardi.
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Golümüzü yediler!
Toplam 2
Yorum
kartalorhan ALİ PALABIYIK VE ONUN GİBİLERDEN ALIŞKINIZ...ALAYINIZAAAAAAAAAAAAA
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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