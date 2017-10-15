Trabzon evinde darmadağın

Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünde 9 puan toplayabilen ve son 3 maçından galibiyet çıkaramayan bordo mavililer, 8'inci hafta karşılaşmasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Seri galibiyet başlatmayı ve zirve yarışının içerisinde kalmayı hedefleyen Trabzonspor, Akhisarspor'a 6-1'lik skorla farklı mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Serginho, 39. dakikada Mustafa Akbaş kendi kalesine, 45+1. dakikada Larsson, 53 (penaltı) ve 64'te Paulo Henrique, 90. dakikada Kadir kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 50. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.

Ligin son 4 haftasında galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puanda kaldı.

Bordo-mavili tribünler teknik direktör Ersun Yanal ve yönetimi istifaya davet ederken, ikinci yarıda oyundan alınan Olcay Şahan ıslıklandı.

Çıkışını sürdüren ve oynadığı 8 maçta 5. galibiyetini alan Akhisarspor ise 16 puana yükseldi.

AKHİSARSPOR'DA 4 ESKİ TRABZONSPORLU

Teleset Mobilya Akhisarspor'un ilk 11'inde daha önce Trabzonspor'da forma giyen 4 oyuncu yer aldı. Soner Aydoğdu, Henrique, Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa 11'de görev aldı. Daha önce bordo-mavili formayı giyen futbolculardan Fatih Öztürk ve Kadir Keleş ise yedek kulübesinde oturdu. Trabzonspor'un eski oyuncularından Olcan Adın sakatlığı nedeniyle Akhisarspor'un 21 kişilik kadrosunda yer almadı.



Bu arada, Trabzonsporlu taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünün boş olduğu gözlendi. Az sayıda Teleset Mobilya Akhisarspor taraftarları da karşılaşmayı kendilerine ayrılan tribünden takip etti.

BURAK YILMAZ, 100. MAÇINDA

Bu sezon Trabzonspor'a geri dönen ve lige harika bir giriş yapan Burak Yılmaz, bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı. Tecrübeli golcü, 99 maçta 65 gol kaydetti!