Vazgeçilmez ikili

Bordo-mavili takımda ilk 5 haftada sağ bek Pereira ve sol bek Mas tüm maçlarda 90’ar dakika forma giyerek Yanal’ın vazgeçemediği iki oyuncular oldu. 7 ismin ise siftahı yok.

2017-18 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde 7 oyuncuyu renklerine katan ve gençlerle birlikte 27 kişilik futbolcu kadrosu bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ilk 5 haftada 20 isme forma şansı verdi. Genç oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun, Batuhan Artarslan'ın yanı sıra ameliyat olan Castillo ve yeni transferler Kamil Ahmet Çörekçi, Tomas Hubocan takımda henüz forma şansı bulamayan isimler. Karadeniz ekibinde Pereira ile Mas 450 dakika ile takımda en çok süre alan futbolcular oldu.



KUCKA 444 DAKİKA

5 haftada Kucka 444, Olcay Şahan 441, Okay Yokuşlu 415, Yusuf Yazıcı 412, Uğur Demirok 300, Burak Yılmaz 287, Onur Kıvrak ile Durica 270, Sosa, Mustafa Akbaş ve Esteban 180, Bero 162, Abdülkadir Ömür 132, Bongonda 129, Rodallega 101, Dame N'Doye 88, Onazi ise 31 dakika sahada kaldı.



TARAFTARA MESAJ

Bordo-mavili takımın Portekizli sağ beki Pereira, Alanyaspor maçını kazanacaklarını söyledi. 33 yaşındaki oyuncu, "Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın" diye konuştu.