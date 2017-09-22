Vazgeçilmez ikili
Bordo-mavili takımda ilk 5 haftada sağ bek Pereira ve sol bek Mas tüm maçlarda 90’ar dakika forma giyerek Yanal’ın vazgeçemediği iki oyuncular oldu. 7 ismin ise siftahı yok.
KUCKA 444 DAKİKA
5 haftada Kucka 444, Olcay Şahan 441, Okay Yokuşlu 415, Yusuf Yazıcı 412, Uğur Demirok 300, Burak Yılmaz 287, Onur Kıvrak ile Durica 270, Sosa, Mustafa Akbaş ve Esteban 180, Bero 162, Abdülkadir Ömür 132, Bongonda 129, Rodallega 101, Dame N'Doye 88, Onazi ise 31 dakika sahada kaldı.
TARAFTARA MESAJ
Bordo-mavili takımın Portekizli sağ beki Pereira, Alanyaspor maçını kazanacaklarını söyledi. 33 yaşındaki oyuncu, "Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın" diye konuştu.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:25
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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