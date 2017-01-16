 Medeniyet Okulları yine namağlup şampiyon! – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Medeniyet Okulları yine namağlup şampiyon!

    Medeniyet Okulları yine namağlup şampiyon!

    Medeniyet Okulları, namağlup tamamladığı İstanbul birinciliğinden sonra katıldığı bölge şampiyonasını da namağlup lider tamamladı.

    Medeniyet Okulları Edirne Bölgesi müsabakalarında sırasıyla; Yalova Subaşı Ortaokulunu 3-0, Balıkesir Gönenli İmamhatip Ortaokulunu 3-0, Sakarya Mithat Paşa Ortaokulunu 3-0 ve Aydın Dr. Fevzi Mürüvet Ortaokulunu 3-1 yenerek bölge şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

    Şampiyona sonunda sıralama şöyle oluştu:

    1.İstanbul, Özel Medeniyet Ortaokulu
    2.Aydın, Dr.Fevzi Mürüvet Ortaokulu
    3.Kocaeli, Özel Doğa Bilim Ortaokulu

    TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SİNOP'TA
    Türkiye'de 8 ayrı bölgede oynanan masa tenisi müsabakalarında her bölgeden dereceye giren 3 takım ve Kıbrıs'tan turnuvaya dahil olacak 1 takım olmak üzere toplam 25 takımın yer alacağı Türkiye Şampiyonası, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Sinop'ta yapılacak.

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:37
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