Akhisar'da Fırtına koptu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşılaştı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı karşılaşmada Trabzonspor 3-1 galip geldi.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 6'ıncı galibiyetini alan Trabzonspor puanını 38'e çıkardı çıkardı Avrupa hedefi yolunda önemli bir adım daha attı.

İLK GOL CHİKALLESHİ'DEN

Karşılaşmada eşitliği 11. dakikada Sokol Cikalleshi bozdu. Arnavut oyuncu etkili bir kafa vuruşuyla Akhisar Belediyespor'u maçın başında 1-0 öne geçirdi.

YARIM SAATTE FIRTINA KOPTU!

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan bordo-mavili ekip, 58. dakikada Dame N'Doye'nin harika golüyle skora yeniden denge getirdi. Onazi'nin pasında sırtı kaleye dönük pozisyonda topla buluşan N'Doye, harika kontrolün ardından düzgün bir vuruşla golü attı.

UĞUR DEMİROK PENALTIDAN AFFETMEDİ

Topla oynama oranlarında rakibine %78'e %28 üstünlük kuran Trabzonspor beraberlik golünün ardından üstünlük sayısı için baskısını arttırdı.

77.dakikada Rodallega'nın ceza sahasında kaleci Bora Kök'ün kayarak müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Uğur Demirok Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

DAME N'DOYE COŞTU BİR KERE!

İkinci yarının başında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren N'Doye, ilk golde ilduğu gibi 82. dakikada da jeneriklere girecek bir gole imza attı. Olcay Şahan'ın havalandırdığı topa bekletmeden yarım vole vuruşunu yapan Senegalli golcü takımını rahatlatan golü attı: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekip, geçen haftaki ilk 11'inde 4 değişiklik yaparken, bordo-mavililerde ise Kardemir Karabükspor maçının kadrosu değişmedi.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, geçen hafta 2-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçından farklı 4 isimle müsabakaya başladı.

Cezalı Mustafa Yumlu'nun yanı sıra Ömer Bayram, Sissoko ile Vaz Te'nin yerine Samardzic, Kadir Keleş, Custodio ve Cikalleshi forma şansı buldu. Yeşil-siyahlı takımda daha önce Trabzonspor'da forma giyen Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Caner Osmanpaşa ve Kadir Keleş, eski takımına karşı mücadele etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise geçen hafta 1-0 galip tamamladıkları Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi. Ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan alınan Hugo Rodallega ile daha önce Ege temsilcisinde forma giyen Uğur Demirok, yeşil-siyahlı takıma rakip oldu. Rodallega, maçtan önce yeşil-siyahlı taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı.

- Trabzonsporlu oyuncuların önemli misafiri

Trabzonsporlu futbolcular, müsabakadan önce kamp yaptıkları otelde Bursa'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki Gökdeniz Şahin'le bir araya geldi.

Gökdeniz Şahin'e, forma ve kaşkol hediye edilirken, takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Rodallega ve N'Doye, Akhisar Belediyespor maçında giyecekleri formaları Gökdeniz'e vereceklerini söyledikleri bildirildi. Gökdeniz Şahin, müsabakayı tribünden takip etti.