Akhisar'da Fırtına koptu
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yoluna namağlup devam eden Trabzonspor çıkışını Akhisar karşısında da sürdürdü. Fırtına, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Akhisar Belediyespor'u N'Doye (2) ve Rodallega'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşılaştı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı karşılaşmada Trabzonspor 3-1 galip geldi.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 6'ıncı galibiyetini alan Trabzonspor puanını 38'e çıkardı çıkardı Avrupa hedefi yolunda önemli bir adım daha attı.
İLK GOL CHİKALLESHİ'DEN
Karşılaşmada eşitliği 11. dakikada Sokol Cikalleshi bozdu. Arnavut oyuncu etkili bir kafa vuruşuyla Akhisar Belediyespor'u maçın başında 1-0 öne geçirdi.
YARIM SAATTE FIRTINA KOPTU!
İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan bordo-mavili ekip, 58. dakikada Dame N'Doye'nin harika golüyle skora yeniden denge getirdi. Onazi'nin pasında sırtı kaleye dönük pozisyonda topla buluşan N'Doye, harika kontrolün ardından düzgün bir vuruşla golü attı.
UĞUR DEMİROK PENALTIDAN AFFETMEDİ
Topla oynama oranlarında rakibine %78'e %28 üstünlük kuran Trabzonspor beraberlik golünün ardından üstünlük sayısı için baskısını arttırdı.
77.dakikada Rodallega'nın ceza sahasında kaleci Bora Kök'ün kayarak müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Uğur Demirok Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.
DAME N'DOYE COŞTU BİR KERE!
İkinci yarının başında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren N'Doye, ilk golde ilduğu gibi 82. dakikada da jeneriklere girecek bir gole imza attı. Olcay Şahan'ın havalandırdığı topa bekletmeden yarım vole vuruşunu yapan Senegalli golcü takımını rahatlatan golü attı: 3-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekip, geçen haftaki ilk 11'inde 4 değişiklik yaparken, bordo-mavililerde ise Kardemir Karabükspor maçının kadrosu değişmedi.
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, geçen hafta 2-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçından farklı 4 isimle müsabakaya başladı.
Cezalı Mustafa Yumlu'nun yanı sıra Ömer Bayram, Sissoko ile Vaz Te'nin yerine Samardzic, Kadir Keleş, Custodio ve Cikalleshi forma şansı buldu. Yeşil-siyahlı takımda daha önce Trabzonspor'da forma giyen Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Caner Osmanpaşa ve Kadir Keleş, eski takımına karşı mücadele etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise geçen hafta 1-0 galip tamamladıkları Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi. Ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan alınan Hugo Rodallega ile daha önce Ege temsilcisinde forma giyen Uğur Demirok, yeşil-siyahlı takıma rakip oldu. Rodallega, maçtan önce yeşil-siyahlı taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı.
- Trabzonsporlu oyuncuların önemli misafiri
Trabzonsporlu futbolcular, müsabakadan önce kamp yaptıkları otelde Bursa'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki Gökdeniz Şahin'le bir araya geldi.
Gökdeniz Şahin'e, forma ve kaşkol hediye edilirken, takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Rodallega ve N'Doye, Akhisar Belediyespor maçında giyecekleri formaları Gökdeniz'e vereceklerini söyledikleri bildirildi. Gökdeniz Şahin, müsabakayı tribünden takip etti.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:16
- Olympiakos İstanbul'a iddialı geliyor
Toplam 3
Yorum
Ertan Ben onu bun bilmem! Çok dikkatli olmaları lâzım yoksa perşembe akşamı bir hüsran yaşarız ona göre. Takımın küçüğü büyüğü olmaz koşan mücade
- Gökhan Töre tribünde
Toplam 12
Yorum
Ertan Al birini vur ötekine! İkisinin birbirinden hiç farkı yok. Bunlar önce PROFESYONEL futbolcu olmasını öğrenecekler sonra futbol oynayacaklar
- Beşiktaş'tan resmi açıklama yapıldı
Toplam 28
Yorum
Ertan HADİ BUYURUN! En iyi futbolcularımızdan biri daha sakatlandı. Devamlı ileri geri koşturursa olacağı buydu. Senin ne işin var ilerlerde
Akhisar'da Fırtına koptu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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