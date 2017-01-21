Cüneyt Çakır golü Yasin Öztekin'e sordu

Yasin Öztekin Süper Lig'e golle döndü. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor maçından sonra kadro dışı bırakılan golcü oyuncu, Karabükspor maçında formasıyla buluştu ve 16. dakikada G.Saray'ı öne geçiren golü attı.

CÜNEYT ÇAKIR SORDU: ELLE Mİ OYNADIN?

Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki maçta 15. dakikada Selçuk İnan'ın havadan pasını kontrol eden eden Yasin Öztekin, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi. Karabüksporlu futbolcular golün ardından elle oynama beklentisi ile Cüneyt Çakır'ın etrafını sardı.

Önce gol kararı veren Çakır, yoğun itirazlar sonrası çareyi pozisyonu Yasin Öztekin'e sormakta buldu. Yasin Öztekin de, "Omzumla kontrol ettim" deyince Çakır gol kararını değiştirmedi ve G.Saray zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Yasin Öztekin Süper Lig'de 8. kez fileleri havalandırarak ligde kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.







ERMAN TOROĞLU: "ÇİZGİ HAKEMLERİ GÖRÜRDÜ"

Tartışmalı golü yorumlayan Erman Toroğlu, "Hakem için zor pozisyondu. Bu pozisyonu görse görse çizgi hakemi görürdü. Ama bizde çizgi hakemleri, çizgi hakemliğinden başka her şeyi yaptığı için kaldırıldı. O golden sonra Cüneyt Çakır tam bir mahalle maçı idare eden hakem kafasına girdi. Eğer hata yaptıysan veya kafanda soru işareti varsa onu orda unutacaksın. Eğer unutmazsan, kafanda vız vız arı gibi gezerse, sonrasında dağlara taşlara penaltı verirsin. Eski hakem kafası bu" diye konuştu.