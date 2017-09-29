 Sivasspor’da 3 yıldız yok – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Sivasspor’da 3 yıldız yok

    Sivasspor’da 3 yıldız yok
    SAHASINDA Antalyaspor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor'da 3 eksik var. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlıların dünkü idmanında Boye, Leandrinho ve Zoro Cyriac sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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