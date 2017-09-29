Sivasspor’da 3 yıldız yok

SAHASINDA Antalyaspor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor'da 3 eksik var. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlıların dünkü idmanında Boye, Leandrinho ve Zoro Cyriac sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.