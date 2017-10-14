Tolga derbiye yetiştirilecek

YENER İnce, Tolga Ciğerci'nin tedavisinin de planlanan şekilde gittiğini açıklayarak, "Tolga, havuz içi ya da özel bir cihazla yapılan koşu uyguluyor. Reaksiyonları gayet iyi gidiyor. Konyaspor maçıyla ilgili teknik ekiple görüşeceğiz. Bu maçtan ziyade bir sonraki mücadele için hazırlamaya çalışıyoruz onu" diye konuştu.