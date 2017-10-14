 Tolga derbiye yetiştirilecek – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Tolga derbiye yetiştirilecek

    Tolga derbiye yetiştirilecek
    YENER İnce, Tolga Ciğerci'nin tedavisinin de planlanan şekilde gittiğini açıklayarak, "Tolga, havuz içi ya da özel bir cihazla yapılan koşu uyguluyor. Reaksiyonları gayet iyi gidiyor. Konyaspor maçıyla ilgili teknik ekiple görüşeceğiz. Bu maçtan ziyade bir sonraki mücadele için hazırlamaya çalışıyoruz onu" diye konuştu.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:09
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