''Beşiktaş pusudaydı!''

Galatasaray'da eleştirilen isimlerin başında gelen kaptan Selçuk İnan'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi olan Beyaz TV yorumcularından Sinan Engin, tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü ileri sürdü. Geçtiğimiz sezondan bu yana performansıyla hedefteki oyunculardan biri olan Selçuk İnan'ı isteyen isimlerin başında Şenol Güneş'in geldiğini belirten Sinan Engin, "Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında bıraksaydı, Şenol Güneş, Selçuk'u kesin Beşiktaş'a transfer edecekti" açıklamasında bulundu.

LİGDE 53 DAKİKA

Bu arada Selçuk'a sahip de çıkan Engin, "Hep kovmak istiyoruz ama bir kez de bu futbolculara teşekkür edelim. Selçuk yıllarca G.Saray'a hizmet etmiş bir çocuktur. Değerini bilelim" sözlerini sarfetti. Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 3 karşılaşmada yalnızca 53 dakikada sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Östersunds maçlarında da 90'ar dakika oynadı.

O AÇIKLAMAYI YÖNETİM YAPTIRDI

Antalyaspor ile 1-1 sona eren maçın ardından Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, bir açıklama yapmış ve Selçuk İnan'ı hedef almıştı. Tecrübeli futbolcunun oyuna girdiği 62. dakikada Muslera'dan kaptanlık pazubandını alması ve kötü performansı nedeniyle eleştirildiği açıklamanın yönetim tarafından yaptırıldığı ileri sürüldü. Spor yorumcusu Gökhan Dinç, "ultrAslan'ın açıklaması yönetimin onayı ile yapıldı. Sezon sonunda Selçuk İnan ile yollar ayrılacak" iddiasında bulundu.

TUDOR SAHİP ÇIKTI: SANA İHTİYACIM VAR

Hedefteki adam Selçuk İnan'a ilk sahip çıkan isim İgor Tudor oldu. Galatasaray'ın Hırvat hocasının, ultrAslan'ın da sert bir bildiri yayınladığı tecrübeli futbolcuyla özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Moralsiz olan Selçuk'u önceki günkü idman öncesi yanına çağıran Tudor, "Sezon boyunca senden yararlanacağım. Tecrübelerine çok ihtiyacım var. Asla moralini bozma. Bazen duymamak gerekir. Sen de futboluna konsantre ol ve duyma" sözlerini sarfetti.



'SELÇUK'A HAKSIZLIK YAPILIYOR'

Aslan'ın efsaneleri arasında yer alan Hasan Şaş'tan Selçuk'a destek... Selçuk'un G.Saray'da 7. senesine girdiğini belirten Şaş, "Burada şampiyonluklar kazandı. Bence ona haksızlık yapılıyor. Zamanında yanında Melo gibi bir adam vardı. Bu yüzden Selçuk daha özgür oynuyordu. Şimdi ise tek başına kaldı" diye konuştu.

3 LİG ŞAMPİYONLUĞU - 3 TÜRKİYE KUPASI - 4 SÜPER KUPA

Sarı-kırmızılı formayla 7. sezonuna giren Selçuk İnan, Galatasaray'da tam 10 kupa kaldırdı. 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, 3 Türkiye Kupası, 4 de Süper Kupa zaferi yaşadı. Galatasaray kariyerinde 255 resmi karşılaşmada çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 56 kez rakip fileleri havalandırırken, 47 de asist yaptı.