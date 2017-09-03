Kenedy'yi al gel

Sol beki de mutlaka güçlendirmek isteyen Başkan Özbek, Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu için Cenk Ergün’ü görevlendirdi

Transfer şampiyonu Dursun Özbek mevkidaşı Aziz Yıldırım'ın gözdelerini bir bir almaya devam ediyor. Bu transfer döneminde Yıldırım'ın daha önce Fenerbahçe'ye alamadığı Feghouli, Gomis ve Maicon gibi isimlere imza attıran Özbek'in bu kez de Robert Kenedy'yi kafasını taktığı ortaya çıktı. Juventus'un izin vermemesi nedeniyle Kwadwo Asamoah'ı alamayan Başkanın, Sportif Direktör Cenk Ergün'e Kenedy'nin şartlarını öğrenmesi talimatı verdiği bildirildi.



RAHMAN BABA DA GÜNDEMDE

Ergün, yarın, Londra'ya gidip Chelsea ile masaya oturacak ve 21 yaşındaki genç yıldızın durumunu soracak. Bu sezon fazladan mesai yapan Cenk Ergün'ün ayrıca Abdul Rahman Baba için de bir görüşme yapacak ve iki oyuncudan birisi tercih edilecek. Düzenli oynamak isteyen Kenedy'nin Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor