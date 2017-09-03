Kenedy'yi al gel
Sol beki de mutlaka güçlendirmek isteyen Başkan Özbek, Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu için Cenk Ergün’ü görevlendirdi
RAHMAN BABA DA GÜNDEMDE
Ergün, yarın, Londra'ya gidip Chelsea ile masaya oturacak ve 21 yaşındaki genç yıldızın durumunu soracak. Bu sezon fazladan mesai yapan Cenk Ergün'ün ayrıca Abdul Rahman Baba için de bir görüşme yapacak ve iki oyuncudan birisi tercih edilecek. Düzenli oynamak isteyen Kenedy'nin Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Kenedy'yi al gel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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