 Mert Günok Başakşehir’e! – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Başakşehir’e!

    Mert Günok Başakşehir’e!
    Aslan'ın alternatif kaleci olarak kadrosuna katmak istediğ Mert Günok için Medipol Başakşehir'in devreye girdiği iddia edildi. Lacivet-turunculu ekibin, Bursaspor ile yollarını ayıran tecrübeli eldiven ile anlaştığı ileri sürüldü. Transferde Galatasaray'ın ilgilendiği bir diğer oyuncu Gael Clicy'e de imza attıran İstanbul ekibi, Süper Lig'deki büyük rakibine bir çalım daha atmış olacak.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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