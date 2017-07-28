Cimbom geç açıldı
Östersunds faciasının izlerini silmeye çalışan G.Saray, Es-Es ile oynadığı ve 1-0 geriye düştüğü hazırlık maçında Maicon ve Belhanda ile sonuca gitti.
NASIL OYNADILAR?
Mariano: Eskişehir'in attığı golde Erkan'ı sadece takip ederek müdahalede bulunmadı. Sonrasında Aslan golü yedi. Henüz hazır değil.
Donk: Geçen sezonu Real Betis'te geçiren orta saha oyuncusu formsuzdu. Forma giymesi için daha çok çalışması gerektiği mesajını verdi.
Maicon: Mariano gibi yenen golde hatalı olan tecrübeli stoper kafayla golü atıp durumu beraberliğe getirerek kendini affettirdi. Defansta daha sağlam hamleler yaparsa Aslan rahatlar.
Belhanda: Faslı yıldız, Avrupa arenasında sönük kalmasına rağmen dünkü mücadelede takıma daha ısınmış bir görüntü sergiledi. Galibiyet golünü atarak Sneijder'i aratmayacağının sinyalini verdi. Arkadaşlarıyla uyum içinde olmaya çalıştı. Maçın yıldızıydı...
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:52
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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