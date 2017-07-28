 Cimbom geç açıldı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Cimbom geç açıldı

    Cimbom geç açıldı

    Östersunds faciasının izlerini silmeye çalışan G.Saray, Es-Es ile oynadığı ve 1-0 geriye düştüğü hazırlık maçında Maicon ve Belhanda ile sonuca gitti.

    'a Es-Es morali... Yaptığı flaş transferler sonrası Avrupa Ligi elemesinde Östersunds hezimetini yaşayan sarı-kırmızılı takım, ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında teselli buldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısını son dakikada Bruno Mezenga'nın attığı golle Eskişehirspor 1-0 önde kapadı. Basına ve seyirciye kapalı karşılaşmada yeni transfer Belhanda performansıyla teknik heyeti büyülerken Cimbom'u da ateşledi. 57'nci dakikada defanstaki hatalarıyla hayal kırıklığı yaratan Maicon, golünü atarak skora denge getirdi: 1-1. Bu golden bir dakika sonra sahanın yıldızı Belhanda Aslan'ı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca sarıkırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    NASIL OYNADILAR?

    Mariano: Eskişehir'in attığı golde Erkan'ı sadece takip ederek müdahalede bulunmadı. Sonrasında Aslan golü yedi. Henüz hazır değil.

    Donk: Geçen sezonu Real Betis'te geçiren orta saha oyuncusu formsuzdu. Forma giymesi için daha çok çalışması gerektiği mesajını verdi.

    Maicon: Mariano gibi yenen golde hatalı olan tecrübeli stoper kafayla golü atıp durumu beraberliğe getirerek kendini affettirdi. Defansta daha sağlam hamleler yaparsa Aslan rahatlar.

    Belhanda: Faslı yıldız, Avrupa arenasında sönük kalmasına rağmen dünkü mücadelede takıma daha ısınmış bir görüntü sergiledi. Galibiyet golünü atarak Sneijder'i aratmayacağının sinyalini verdi. Arkadaşlarıyla uyum içinde olmaya çalıştı. Maçın yıldızıydı...
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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