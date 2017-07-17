''Hayallerinizin peşinden koşun''
Deportivo'da başarılı bir sezon geçiren Emre Çolak, Esenler'de gerçekleştirilen futbol turnuvasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Gençlerle sohbet eden yıldız oyuncu, çalışmanın önemine vurgu yaparak, "Bir gün Galatasaray'da oynayacağım ve İspanya'ya gideceğim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Siz de çalışırsanız hayallerinize kavuşabilirsiniz" dedi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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