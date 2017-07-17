 ''Hayallerinizin peşinden koşun'' – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Hayallerinizin peşinden koşun''

    ''Hayallerinizin peşinden koşun''
    Deportivo'da başarılı bir sezon geçiren , Esenler'de gerçekleştirilen futbol turnuvasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Gençlerle sohbet eden yıldız oyuncu, çalışmanın önemine vurgu yaparak, "Bir gün Galatasaray'da oynayacağım ve İspanya'ya gideceğim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Siz de çalışırsanız hayallerinize kavuşabilirsiniz" dedi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:16
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