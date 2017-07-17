G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
F.Bahçe, Jeremain Lens'i istiyor. Beşiktaş ve Trabzon da Hollandalı yıldız için rakam sordu. Asıl sürprizi ise G.Saray yaptı.
Önce Evgen Konoplyanka ardından da Sofiane Feghouli konusunda bir türlü aşama kaydedemeyen ve son olarak Eduardo Salvio ile anılan sarı-kırmızılıların Lens için de Sunderland'ın kapısını çaldığı bildirildi. Teknik direktör Grayson'ın, "İstemeyen varsa gitsin" dediği Lens için 4 milyon euro teklif etti. F.Bahçe'den 5.5 milyon euro isteyen İngiliz ekibinin, yanıtı merakla bekleniyor.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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