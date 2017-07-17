 G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro

    G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro

    F.Bahçe, 'i istiyor. Beşiktaş ve Trabzon da Hollandalı yıldız için rakam sordu. Asıl sürprizi ise G.Saray yaptı.

    Önce Evgen Konoplyanka ardından da Sofiane Feghouli konusunda bir türlü aşama kaydedemeyen ve son olarak Eduardo Salvio ile anılan sarı-kırmızılıların Lens için de Sunderland'ın kapısını çaldığı bildirildi. Teknik direktör Grayson'ın, "İstemeyen varsa gitsin" dediği Lens için 4 milyon euro teklif etti. F.Bahçe'den 5.5 milyon euro isteyen İngiliz ekibinin, yanıtı merakla bekleniyor.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:57
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