 Premier Lig'e gidiyor – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Premier Lig'e gidiyor

    Premier Lig'e gidiyor
    Lukas Podolski'den sonra G.Saray'dan bir ayrılık daha... Lionel Carole için, Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Podolski'yi, Japonya'ya 2.6 milyon euro'ya satan sarı-kırmızılılar Carole için Ada'dan 3.5 milyon euro alacağı iddia edildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:35
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