Premier Lig'e gidiyor

Lukas Podolski'den sonra G.Saray'dan bir ayrılık daha... Lionel Carole için, Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Podolski'yi, Japonya'ya 2.6 milyon euro'ya satan sarı-kırmızılılar Carole için Ada'dan 3.5 milyon euro alacağı iddia edildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.