 Kocaman'ın en büyük kozu Dirar! – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Kocaman'ın en büyük kozu Dirar!

    Kocaman'ın en büyük kozu Dirar!

    Yeni Malatyaspor maçında çok iyi oynayan Faslı yıldız, Galatasaray’a karşı Aykut Kocaman’ın en büyük kozu olacak...

    Fenerbahçe'nin derbideki stratejisinde en önemli isim Faslı yıldız Nabil Dirar olacak. Sakatlıktan çıktığı hafta Yeni Malatya karşısında iyi bir performans sergileyen ve 1 de asist yapan Dirar, saha içinde birçok bölgede görev yapabilme özelliğiyle Aykut Kocaman'ın elini en çok rahatlatan futbolcu durumunda. Örneğin Yeni Malatya maçına Fenerbahçe 4-4-2 taktiğiyle başladı. Bu taktikte Dirar sağ açık olarak görev yaptı. 2-0'lık skor çok erken bulununca, Kocaman orta alanda üçlü düzene döndü. Bu kez Giuliano forvetin sağına geçti, Dirar orta alanı üçleyerek sağ iç oynamaya başladı. Kocaman'ın bu değişken sistemden hayli memnun olduğu ve ısrar edeceği belirtildi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:20
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