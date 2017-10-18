Kocaman'ın en büyük kozu Dirar!
Yeni Malatyaspor maçında çok iyi oynayan Faslı yıldız, Galatasaray’a karşı Aykut Kocaman’ın en büyük kozu olacak...
Fenerbahçe'nin derbideki stratejisinde en önemli isim Faslı yıldız Nabil Dirar olacak. Sakatlıktan çıktığı hafta Yeni Malatya karşısında iyi bir performans sergileyen ve 1 de asist yapan Dirar, saha içinde birçok bölgede görev yapabilme özelliğiyle Aykut Kocaman'ın elini en çok rahatlatan futbolcu durumunda. Örneğin Yeni Malatya maçına Fenerbahçe 4-4-2 taktiğiyle başladı. Bu taktikte Dirar sağ açık olarak görev yaptı. 2-0'lık skor çok erken bulununca, Kocaman orta alanda üçlü düzene döndü. Bu kez Giuliano forvetin sağına geçti, Dirar orta alanı üçleyerek sağ iç oynamaya başladı. Kocaman'ın bu değişken sistemden hayli memnun olduğu ve ısrar edeceği belirtildi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:20
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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