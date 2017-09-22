 Biletler kapış kapış – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Biletler kapış kapış

    Biletler kapış kapış

    Fenerbahçeli taraftarlar, derbinin dün genel satısa çıkan biletlerine yogun ilgi gösteriyor. Maçın ful çekmesi bekleniyor. Sarılacivertli kulüpten dün öglen saatlerinde yapılan açıklamada kombine ve deplasman tribünleri hariç 21 bin 500'ün üzerinde bilet satıldıgı bildirildi.

    Bu arada yönetimin, derbi için kombinelerini sosyal medyadan ekstra ücretle satanları belirleyip kartlarının herhangi bir para iadesi yapılmadan iptal edecegi bildirildi.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
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