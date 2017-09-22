Biletler kapış kapış
Fenerbahçeli taraftarlar, derbinin dün genel satısa çıkan biletlerine yogun ilgi gösteriyor. Maçın ful çekmesi bekleniyor. Sarılacivertli kulüpten dün öglen saatlerinde yapılan açıklamada kombine ve deplasman tribünleri hariç 21 bin 500'ün üzerinde bilet satıldıgı bildirildi.
Bu arada yönetimin, derbi için kombinelerini sosyal medyadan ekstra ücretle satanları belirleyip kartlarının herhangi bir para iadesi yapılmadan iptal edecegi bildirildi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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