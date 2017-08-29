Zapata’ya 15 milyon euro

Kanarya'nın kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı ileri sürülen Duvan Zapata için Sampdoria da devreye girdi. Serie A ekibinin Napoli'ye 15 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberde, Sampdoria'nın teklifini 20 milyon euro'ya kadar çıkarması durumunda Napoli'nin Kolombiyalı golcünün gitmesine izin vereceği iddia edildi.