 Zapata’ya 15 milyon euro – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Zapata’ya 15 milyon euro

    Zapata’ya 15 milyon euro
    Kanarya'nın kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı ileri sürülen Duvan Zapata için Sampdoria da devreye girdi. Serie A ekibinin Napoli'ye 15 milyon euro teklif ettiği belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberde, Sampdoria'nın teklifini 20 milyon euro'ya kadar çıkarması durumunda Napoli'nin Kolombiyalı golcünün gitmesine izin vereceği iddia edildi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zapata’ya 15 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.