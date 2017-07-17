F.Bahçe’nin coşkusu Marsilya’yı 3’e katlar

F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Fransız RMC radyosuna açıklama yaptı.

F.Bahçe'ye uyum süresinin çok iyi geçtiğini belirten tecrübeli orta saha "Fenerbahçe çok tecrübeli süper insanlarla dolu bir takım. Coşku ve ambiyans Marsilya'da olandan 3 kat daha fazla. F.Bahçe dünyada tanınan bir takım, nereye gidersek gidelim coşkulu bir seyirci kitlesi hep bizimle beraber" dedi. Valbuena, Marsilya'da oynanan her Lyon karşılaşmasında Marsilyalı taraftarın aşırı protestolarına maruz kalıyordu.