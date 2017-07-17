F.Bahçe’nin coşkusu Marsilya’yı 3’e katlar
F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Fransız RMC radyosuna açıklama yaptı.
F.Bahçe'ye uyum süresinin çok iyi geçtiğini belirten tecrübeli orta saha "Fenerbahçe çok tecrübeli süper insanlarla dolu bir takım. Coşku ve ambiyans Marsilya'da olandan 3 kat daha fazla. F.Bahçe dünyada tanınan bir takım, nereye gidersek gidelim coşkulu bir seyirci kitlesi hep bizimle beraber" dedi. Valbuena, Marsilya'da oynanan her Lyon karşılaşmasında Marsilyalı taraftarın aşırı protestolarına maruz kalıyordu.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
F.Bahçe’nin coşkusu Marsilya’yı 3’e katlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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