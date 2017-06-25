 Gil Dias geliyor – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    geliyor

    Gil Dias geliyor

    Kanarya, Dirar’dan sonra Monaco’dan genç yıldızı da alıyor.

    Kanarya bu sezon Fransa pazarını sevdi. Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar'ın ardından hedefteki isimlerden biri de . Monaco'nun geçen sezon Portekiz ekibi Rio Ave'yi kiraladığı 20 yaşındaki oyuncu hakkında scout raporu bekleniyordu. Rapor olumlu gelince Monaco ile pazarlıklar hızlandı. Teknik direktör Aykut Kocaman da zorlu sezon öncesi geniş kadro için Gil Dias'a onay verdi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:59
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