 Kjaer 10’a gider – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kjaer 10’a gider

    Kjaer 10’a gider

    Transfer sezonunu erken açan Milan, Musacchio ve Rodriguez’den sonra gözünü F.Bahçe’nin Viking’ine dikti. Kanarya en az 10 milyon euro istiyor.

    Fenerbahçe'de gündem 'in durumu... Kısa süre içinde açıklanacak olan Kanarya'nın yeni hocası Aykut Kocaman, Danimarkalı stoperin kadroda kalmasını istese de Milan'dan gelen cazip teklif oyuncunun kafasını çelmiş durumda. Kariyerine, Serie A'da devam etmek isteyen Kjaer iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Bu sezon transferde coşan İtalyan devi Musacchio ve Rodriguez'den sonra Danimarkalı savunmacı için de girişimlerine başladı.

    MATHİEU BEDAVAYA GELECEK
    Liverpool'un da talip olduğu Simon Kjaer için Milan'ın ilk önerisi 7 milyon euro oldu. Ancak sarı- lacivertliler, transfer sezonunda önemli kaynak oluşturabilecek bir bonservis bedeli duymak istiyor. Bu rakam da en az 10 milyon euro. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları 2019'a kadar sözleşmesi olan Kjaer için daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceklerini Milan Kulübü'ne bildirdiler. Kanarya, Kjaer giderse bonservisi olmayan Jeremy Mathieu'yu kadrosuna katacak.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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