Kjaer 10’a gider
Transfer sezonunu erken açan Milan, Musacchio ve Rodriguez’den sonra gözünü F.Bahçe’nin Viking’ine dikti. Kanarya en az 10 milyon euro istiyor.
MATHİEU BEDAVAYA GELECEK
Liverpool'un da talip olduğu Simon Kjaer için Milan'ın ilk önerisi 7 milyon euro oldu. Ancak sarı- lacivertliler, transfer sezonunda önemli kaynak oluşturabilecek bir bonservis bedeli duymak istiyor. Bu rakam da en az 10 milyon euro. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları 2019'a kadar sözleşmesi olan Kjaer için daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceklerini Milan Kulübü'ne bildirdiler. Kanarya, Kjaer giderse bonservisi olmayan Jeremy Mathieu'yu kadrosuna katacak.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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