 ''Ayak oyunları başladı'' – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ''Ayak oyunları başladı''

    ''Ayak oyunları başladı''

    Başkan , “Görüyorsunuz daha lig başlamadan ayak oyunları başladı ama biz yılmayacağız” ifadelerini kullandı.

    Başkanı , Antalya'da katıldığı şampiyonluk balosunda önemli açıklamalar yaptı. İlk kez PFDK'ya sevk edildiğini belirten Orman, "Söylediklerimin sevk edilecek bir durumu yok, ama bir bildikleri var ve sevk ettiler. Kupa Konya'ya yakıştı mı? Yakıştı. Ama sahada olanlar, yapılanlar hiç yakışmadı. Beşiktaşlı 50 kişi sahaya girmiş. Kim saymış? Sahaya inen binlerce kişi sayılmamış, 1 kişi eline numaratör almış onları mı saymış?" ifadelerini kullandı.

    Kendisinin "Konyaspor ceza alsın" demediğini belirten Orman, "Ben, 'Beşiktaş ceza alırsa ortalığı ayağa kaldırırım' dedim. Lafımın da arkasındayım. Görüyorsunuz daha lig başlamadan ayak oyunları başladı ama biz yılmayacağız. Daha da kenetleneceğiz. Daha evvelden bizi rakip olarak görmeyenler, şimdi kanki oldular, beraber bize rakiplik yapıyorlar" şeklinde konuştu.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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