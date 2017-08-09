''Ayak oyunları başladı''
Başkan Fikret Orman, “Görüyorsunuz daha lig başlamadan ayak oyunları başladı ama biz yılmayacağız” ifadelerini kullandı.
Kendisinin "Konyaspor ceza alsın" demediğini belirten Orman, "Ben, 'Beşiktaş ceza alırsa ortalığı ayağa kaldırırım' dedim. Lafımın da arkasındayım. Görüyorsunuz daha lig başlamadan ayak oyunları başladı ama biz yılmayacağız. Daha da kenetleneceğiz. Daha evvelden bizi rakip olarak görmeyenler, şimdi kanki oldular, beraber bize rakiplik yapıyorlar" şeklinde konuştu.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
-
"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
-
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
-
"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
''Ayak oyunları başladı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.