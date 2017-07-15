 Lazio’nun Tolgay ısrarı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Lazio’nun Tolgay ısrarı

    Lazio’nun Tolgay ısrarı
    Marcelo'dan gelen para Beşiktaş'ın forvet almaya yetmeyeceğinin ortaya çıkmasından sonra gözler 'a çevrildi. Lazio'nun, siyah-beyazlılara Tolgay için yaptığı 5 milyon euro'luk teklifine henüz cevap verilmedi. Bu arada Kartal'ın Brezilyalı Osvaldo ile ilgilendiği ifade edildi.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lazio’nun Tolgay ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.