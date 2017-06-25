 ''25 milyon euro versinler...'' – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    ''25 milyon euro versinler...''

    ''25 milyon euro versinler...''

    Başkanı, ’in, “Herkesi satırım diyorsunuz, Oğuzhan’ı da mı?” sorusuna “İstediğim parayı versinler, özel uçakla kendim götürürüm” yanıtını verdi.

    'ta Başkan Fikret Orman ile Teknik Direktör Şenol Güneş, sezon bittiğinden bu yana haftanın en az üç günü kimi zaman yüz yüze kimi zaman ise telefonla yeni sezon transfer çalışmaları için fikir alış verişinde bulunuyor. Şampiyonluğun keyfini süren Başkan Orman, tecrübeli teknik adamın "Yeni sezonda kadromu bozmak istemiyorum" talebine, "Eğer rakamını bulursa, herkesi satarım" yanıtını vermekten vazgeçmiyor. İkili arasında abi/kardeş olarak zaman zaman sert tartışmalar geçerken, önceki gün katıldıkları bir davette konuklar önünde yaptıkları Oğuzhan tartışmasının ise herkesi güldürdüğü ortaya çıktı. Başkan'ın, "Herkesi satarım hocam, kusura bakma" yorumuna Güneş, "Oğuzhan'ı da mı?" dedi. Orman, "25 milyon euro versinler, özel uçakla kendim götürürüm" yanıtını verirken, tecrübeli teknik adamın kontra hamlesi gecikmedi: "O zaman bana Fortounis'i alacaksın demek ki!" Bu yanıt üzerine Başkan Orman de 'ağabey' dediği 'e, "Beni hiç kar ettirmeyeceksin, belli oldu" diye takıldı.

    6 AYLIK AŞKINI ANLATTI
    Şubat'tan beri oyuncu Demet Özdemir ile beraber olan Oğuzhan'ın evlilik yoluna girdiği iddia edildi. Genç oyuncunun kendisiyle aynı yaştaki dizi yıldızı ile 5 aydır devam eden birlikteliğini Başkan 'la da paylaştığı, Başkan Orman'ın da Oğuzhan'a evlenmesi tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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