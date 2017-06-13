Ortaya çifte takviye
Gaziantepspor’un 21 yaşındaki genç kanat oyuncuyu Orkan Çınar’la el şıkışan siyah-beyazlılar, İspanyol Deportivo La Coruna’dan Celso Borges’le de ilgileniyor.
DEPORTİVO'NUN HAZİNEYE BORCU VAR
Bu sezon sergilediği performansla Deportivo La Coruna'nın en başarılı isimlerinden biri olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Celso Borges'in, Beşiktaş ile birlikte F.Bahçe'nin de dikkatini çektiği belirtildi. Beşiktaş'ın Kosta Rikalı oyuncuyla ilgilendiği, hazineye borcu olan Deportivo'nun da teklifleri göz önünde bulunduracağı vurgulandı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:25
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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