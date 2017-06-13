 Ortaya çifte takviye – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Ortaya çifte takviye

    Ortaya çifte takviye

    Gaziantepspor’un 21 yaşındaki genç kanat oyuncuyu Orkan Çınar’la el şıkışan siyah-beyazlılar, İspanyol Deportivo La Coruna’dan Celso Borges’le de ilgileniyor.

    yönetimi, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, orta saha için Gaziantepsporlu Orkan Çınar'la el sıkıştı. Orta sahanın sağ ve sol kanadında görev yapabilen 21 yaşındaki genç yetenek, savunmanın solunda da forma giyebiliyor. Beşiktaş yönetimi, imzalar için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı ile resmi transfer sezonunun açılmasını bekliyor. 21 yaşındaki Orkan, geçen sezon Gaziantepspor'da 15 lig maçında 1 gol, 1 asist, kupada ise 6 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Öte yandan İspanyol basınından sürpriz iddia geldi.

    DEPORTİVO'NUN HAZİNEYE BORCU VAR
    Bu sezon sergilediği performansla Deportivo La Coruna'nın en başarılı isimlerinden biri olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Celso Borges'in, Beşiktaş ile birlikte F.Bahçe'nin de dikkatini çektiği belirtildi. Beşiktaş'ın Kosta Rikalı oyuncuyla ilgilendiği, hazineye borcu olan Deportivo'nun da teklifleri göz önünde bulunduracağı vurgulandı.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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